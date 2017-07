Parece se cumplirá alternabilidad en CD

Diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) coincidieron en que hay que esperar la reunión del Comité Político de la organización para definir si se mantiene la alternabilidad en la presidencia de la Cámara de Diputados. Ya faltan menos de seis semanas para que el nuevo presidente de la Cámara de Diputados asuma su posición y aún permanecen las dudas de si se cumplirá el acuerdo del CP-PLD o si en cambio, la actual presidenta, Lucía Medina se quedará en el cargo.



Los diputados Radhamés Camacho y Gustavo Sánchez afirmaron que no se ha producido ninguna decisión contraria a la adoptada por el Comité Político, pero que en tal caso, eso es asunto del máximo órgano de dirección de ese partido.



“Ese tema es del Comité Político y tomó una decisión, pero volver sobre sus pasos es también facultad del CP, porque en política se hace lo que conviene sin perder las convicciones”, dijo Camacho, quien según este acuerdo le tocaría presidir la Cámara en el 2018.



“Si vuelve atrás el Comité Político, allá también fijaré mi posición, pero lo que hay hasta ahora es eso, si se cambia mañana eso es otra cosa.



Sánchez, vocero de los diputados del PLD, dijo que el CP tiene sólo dos opciones: ratificar o rectificar la decisión ya tomada. “Conviene lo que el Comité Político decida, no es una decisión ni siquiera de ella, es del Comité”, dijo mientras recalcó que “los ánimos de Lucía son de unidad. Se sacrifica ella y me sacrifico yo por la unidad”, dijo Gustavo quien en su convicción personal Medina debe seguir en la presidencia de la Cámara Baja.



Medina forma parte del Consejo Nacional de la Magistratura que está en sesión para la escogencia de los jueces del Tribunal Superior Electoral y la Suprema Corte de Justicia. No se prevé que antes del 16 de agosto los miembros concluyan el trabajo de evaluación y selección de los magistrados.

Rubén Maldonado tiene su equipo listo

Rubén Maldonado, quien deberá asumir el próximo 16 de agosto, está confiado. Ha dicho en reiteradas ocasiones que tiene su equipo de trabajo listo. Maldonado, del equipo del expresidente Leonel Fernández, luce relajado en cuanto al tema. Luego de Maldonado, la presidencia le correspondería a Radhamés Camacho y cierra el cuatrienio Demóstenes Martínez.