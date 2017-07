Rencillas Blas y Eduar fueron causal

05/07/2017 12:00 AM - Libonny Pérez

Tres de los 11 testigos presentados ayer, como parte del juicio de fondo que se sigue contra Blas Peralta y otros tres coimputados, coincidieron ayer en que viejas rencillas entre este y Eduar Montás, fueron causales del hecho donde murió el exrector de la UASD, Mateo Aquino Febrillet. Se trata de Ángel Salazar Rodríguez, José del Cármen Oviedo Tejada y Yoel Antonio Soriano Ramírez, quienes coincidieron en que al menos en tres ocasiones Blas y Eduar tuvieron acaloradas discusiones, siendo la de mayor trascendencia la ocurrida el 11 de marzo del año 2016 en el restaurante El Lago.



Salazar Rodríguez, quien se desempeñó como coordinador de la campaña electoral en San Cristóbal por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), explicó que en el referido restaurante Eduar empujó a Blas y lo tiró al suelo. “Blas estaba fuera de control y yo tuve que agarrarlo, hasta que Eduar se fuera”, dijo.



Señaló que una semana antes, en Palenque, también habían discutido y que en esa ocasión fue Mateo Aquino Febrillet, quien medió entre ellos.



Esta versión fue corroborada por José del Carmen Oviedo Tejada, quien estaba presente en el restaurante cuando Blas Peralta y Eduar Montás discutieron. “Blas le preguntó a Eduar que por qué estaba amenazando de muerte a Willie Pérez y lo señaló con el dedo, a lo que Eduar respondió con un empujón. Blas se cayó al suelo”, recordó.



Resaltó que Blas estaba muy alterado y que luego se retiró del restaurante y regresó como a los treinta minutos. “En ese lapso de tiempo, Eduar me llamó diciéndome que estaban heridos”, relató.



Además el chofer de Mateo Aquino Febrillet el día de su muerte, Joel Antonio Soriano Ramírez, destacó durante su intervención que ya Blas Peralta y Eduar Montás habían tenido un altercado en Palenque, la semana anterior.



Señaló que ya en el vehículo, cuando eran perseguidos por Blas Peralta y su gente, escuchó cuando el exrector le gritaba, herido, “me estoy muriendo” y luego se desmayó.



En la audiencia de ayer también hablaron como testigos los dos hijos del exrector, Jonathan David Aquino Solís y David Enmanuel Aquino Solís y su viuda, Rita Solís.



Durante el receso de la audiencia, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, explicó que en el comunicado que publicó Peralta en la prensa nacional, lo que prevalecen son falsedades.



“Los testigos lo han demostrado; no es cierto que era amigo del exrector Mateo Aquino Febrillet; que no supiera quiénes iban en el vehículo y que quién inició la discusión en El Lago fuera Eduar Montás, porque la reunión se hizo ahí debido a la violencia que él había exhibido durante la campaña”, destacó.



Reiteró que todo lo que Peralta ha dicho en el supuesto arrepentimiento, “no es más que una falsedad que se vio en la obligación de decir, cuando vio todas las pruebas y que sus propios cómplices confesaron en el tribunal y esa conducta el código penal la subsume en un tipo penal que se llama asesinato y se castiga con 30 años”, dijo.



El proceso fue aplazado, por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, para el próximo lunes 10 de julio, fecha en la cual se espera la presentación de las 41 pruebas que posee el Ministerio Público.