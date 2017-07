Luisito Pie disfruta de su paternidad

Desde que Luis Ángel vino al mundo el pasado 31 de marzo, la vida de Luisito Pie cambió “del cielo a la tierra”.

Pie sostiene que la experiencia de ser padre lo ha llevado a tener una mayor integración familiar de la que disfruta al máximo. “Esta es una motivación más que la vida me ha dado”, relata Pie. “Es el nuevo rol que estoy jugando en mi vida. Eso me seguida motivando también a dar más a mi patria y a mi hijo también. Es algo que disfruto cuando estoy a su lado”, agregó.



Luisito relata que en los primeros tres meses de nacido Luis Ángel le ha tocado la tarea de cambiar pampers, prepararle la leche y hasta no conciliar el sueño a plenitud en las madrugadas.



“He hecho de todo. Todo lo que se pueda imaginar. Lo he disfrutado y lo seguiré disfrutando. La suerte de ser papá es algo que en realidad vale la pena. Siempre estaré ahí para él para que pueda tener un desarrollo con dignidad para que en el mañana sea un ciudadano hecho y derecho”, expresó el taekwondista nativo de Bayaguana. La noche del pasado martes, Pie fue seleccionado el “Atleta del Año” durante la Gala Olímpica del Comité Olímpico Dominicano (COD) por sus grandes logros obtenidos durante al año pasado, siendo el más relevante la obtención de la medalla de bronce en los Juegos de Río de Janeiro. “Cada vez que estoy en competencias fuera del país estoy en contacto con él, de cómo está su salud en especial. Son angelitos tiernos y hay que estar todo el tiempo dándole seguimiento”, sostuvo Luisito, de 23 años.



Durante su estancia en el Campeonato Mundial de Taekwondo 2017, celebrado en la ciudad de Muju, Corea del Sur, Pie manifestó que sostenía una conversación constante con su esposa, Ana Yudi Sánchez, sobre su hijo. “Lo importante de todo esto es que están las redes sociales. Por ahí ya puedes tener una conversación de una vez sin la necesidad de gastar un dineral como antes”, dijo.

Experiencia en el Campeonato Mundial

Luisito Pie manifestó que su participación en el Campeonato Mundial deTaekwondo en Corea del Sur le sirvió para lograr una mejor preparación con miras a su clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “Aunque no ganamos, ese campeonato nos sirvió de mucho, no solamente para mí, sinó para todos los que allí estuvimos”, manifestó Pie.