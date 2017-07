A trabajar en Lidom

06/07/2017 12:00 AM - Yancen Pujols



Ahora que el panorama en la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM) está mucho más claro y todo apunta a un relevo de mando en su reunión de la semana entrante, es bueno recordar a los miembros de la entidad que tienen mucho trabajo por delante. Pero en cantidades industriales.

El hecho de que el doctor Leonardo Matos Berrido, como se publicó ayer, se despidiera de los seis conjuntos despeja por completo el camino hacia la transición del poder, lo que debe ser aprovechado para no perder un segundo en una agenda con muchos puntos.

La LIDOM debe adaptarse a los nuevos tiempos, en todo el sentido de la palabra. Son muchas las personas que entienden que la entidad se ha rezagado, que está varios pasos detrás de lo que la época demanda.



En honor a la verdad, hay muchas prácticas en nuestra pelota invernal que, probablemente, solo se apliquen aquí. Estoy deseoso de que, de una vez y por todas, se descontinúen esas “tardes de niños” y “noche de damas”.



No porque tenga algo en contra de estos sectores, sino porque ya ese ciclo se agotó. La verdadera promoción es acercar los equipos a sus comunidades, tener un mayor protagonismo social, presencia real donde hay fanáticos que nunca han podido visitar un parque o lo frecuentan poco.



La presencia activa en las redes sociales y en las diferentes plataformas que la tecnología de hoy concede son otros elementos a tomar en cuenta. El torneo es de octubre a enero, pero el sentimiento, la pasión del béisbol es del año completo. Me voy más lejos: nunca se marcha del verdadero seguidor del juego.



La pelota invernal es rica en historia. Hay que ponerla a disposición de sus parroquianos. Y así por el estilo hasta subirse en el tren de estos tiempos.



Apunte esto



Pocos equipos esperan ansiosamente la pausa del Juego de Estrellas como los Yanquis de Nueva York…Han perdido seis de los últimos 10 y está claro que necesitan ayuda en el picheo…Aaron Judge lleva 29 jonrones, empatando la marca de los Yanquis de Joe DiMaggio, quien la estableció en 1936…Mark McGwire tiene el récord de las Mayores con 49 en 1987.