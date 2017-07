¡Refleja tu esencia!

Se dice que nos convertimos en lo que hacemos. Pero qué tal si cuando hacemos lo que hacemos, no somos lo que debemos por estar resistiendo lo que somos. Se da el caso de quienes actúan no contra su voluntad, pero sí contra su esencia. Sería contra su voluntad si alguien se lo impone, pero es contra su esencia cuando lo auto impone. Sea como sea sernos leales es la condición para serlo con otros. Somos hijos de Dios, no obstante necesitamos conocernos mejor... Conocer la verdad nos hará libres; esa libertad nos hará esencialmente genuinos, francos y confiables. No somos quienes somos por lo que hacemos, logramos o nos hacen ser, sino por la decisión de darle a nuestro corazón la libertad de reflejar lo mejor de nuestra esencia.