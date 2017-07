CNM entrevista a John Guilliani en medio de fuertes debates

Aproximadamente unos 35 minutos duró la entrevista del miembro del Tribunal Superior Electoral (TSE) John Guilliani Cury, quien se enfrascó en un acalorado debate con los representantes del PRM, el senador José Ignacio Paliza y la diputada Josefa Castillo, quienes lanzaron un arsenal de preguntas al abogado y juez electoral.

Las preguntas abarcaron el quehacer jurídico, político y familiar de Guilliani, quien reiteró que las objeciones presentadas en contra de los miembros de ese organismo son faranduleras y politiqueras.

Dijo que el TSE ha dado sus decisiones coherentemente motivadas y fundamentadas en los mismos artículos de los partidos políticos.

“Cuando aparece una organización diciendo que no se aplicó mal la ley la ley y que debió inadmitirse un caso, necesariamente tiene que ser por una razón que no sea jurídica, tiene que ser por una razón política. Y como estamos en la elección de los jueces de las altas cortes, inclusive del tribunal superior electoral ahí entra un aspecto de farándula”, dijo Guilliani Cury.

Al ser cuestionado sobre la pensión que cobraba en la Junta Central Electoral (JCE), siendo miembro del TSE, dijo que haciendo un ejercicio ético renunció a la misma.

“Luego de ser nombrado en el TSE, en la misma fecha que el presidente de la JCE, Julio Cesar Castaños Guzmán, suspendió su pensión, lo hice yo. Otros jueces aún se mantienen cobrándolas porque el reglamento de la JCE no lo prohíbe, no soy yo, es el reglamento”, sostuvo.

En cuanto a las objeciones aclaro que solo fue objetado por cinco personas e instituciones, que son Guido Gómez Mazara, Participación Ciudadana, Somos Pueblo, Bartolomé Pujals Suarez, Menoscal Reinoso y el Partido Revolucionario Moderno, que llegó fuera de tiempo y fue contestada por internet.

Sostuvo que los sectores que hicieron las impugnaciones deben analizar bien las sentencias, las cuales fueron motivo de revisión en el TC y fueron ratificadas todas.

“Pero lo que sucede es que si me la fallan en contra, es porque son de otra parcela política. Tienen que analizar los argumentos de las sentencias y cuando me demuestren que en los argumentos usted tiene la razón y yo me equivoque, como lo puedo hacer, porque soy un ser humano, entonces usted está en calidad de emitir un juicio final, pero no antes[, indicó.

Dijo que las objeciones en su contra se hicieron sin pruebas o manipulando cosas que no tienen que ver con el asunto.

Sobre sus hijos, quienes fueron cuestionados por trabajar en el Estado, sostuvo que ellos son En respuesta a preguntas sobre su afiliación política y la influencia que tendría en sus decisiones sostuvo que nunca sus manos han firmado una inscripción para registrarse en un partido político y retó a que se lo prueben. El miembro del TSE confirmó que sus hijos trabajan en Industria y Comercio, Dirección de Ética Gubernamental y el Ministerio de Hacienda.

Guilliani fue el noveno entrevistado por el Consejo Nacional de la Magistratura del primer grupo compuesto por 21 aspirantes a ser miembros y suplentes del TSE.

Antes de Féliz fueron entrevistados el jurista Blaurio Alcántara, José Alejandro Ayuso de los Santos, el excoordinador de Participación Ciudadana, Samir Rafael Chami Isa, Rhina Alexandra Díaz Tejada, la miembro del TSE, Mabel Feliz, Hermenegilda Fondeur y Juan Antonio Garrido.

También fueron entrevistados el actual suplente de TSE Román Jáquez Liranzo y Julio Cesar Madera.