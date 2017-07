Andrés Navarro consolida la relación con ADP

14/07/2017 12:00 AM - María Teresa Morel

El ministro de Educación, Andrés Navarro, sostuvo ayer un encuentro con el Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) para presentar los avances de la Evaluación del Desempeño Docente 2017. El presidente del gremio magisterial, Eduardo Hidalgo, se mostró satisfecho con el ritmo de trabajo de la comisión y afirmó que se trata de un paso muy importante para dejar instalado el sistema de evaluación.



“Nosotros en el sindicato hemos pasado balance a todo ese proceso y, de hecho, estamos muy satisfechos con el ritmo de trabajo de la comisión que es mixta. Me parece que las preguntas están claras y esto nos va a ayudar mucho a concretizar el propósito, que no solamente es el tema económico”, sostuvo.



En tanto, el ministro de Educación, Andrés Navarro, aseguró que la Evaluación del Desempeño es un asunto de carácter estratégico para el fortalecimiento de la carrera docente y para la calidad educativa, y, además, es una expresión de las reivindicaciones del sindicato que por años había solicitado que se aplicara.



Enfatizó que el objetivo del proceso es, no sólo aplicar los incentivos, sino hacer un diagnóstico de las fortalezas y debilidades para la mejora educativa.