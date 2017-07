Ley de partidos se estanca en 4 puntos

14/07/2017 12:00 AM - Suedi León

Al parecer se necesitará de la intervención de la cúpula política de los partidos, para que la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, pueda concluir con ese proceso. El presidente de la Comisión, el senador Arístides Victoria Yeb, se ha mantenido positivo respecto a los avances en los estudios del proyecto y el consenso por parte de legisladores allí comisionados.



Sin embargo, desde hace una semana, las discusiones se encuentran detenidas en los cuatro puntos de conflictos que se habían dejado hasta el final para ser aprobados.

Se trata del tipo de padrón que será utilizado en las primarias de los partidos, la simultaneidad o no de las primarias, el tope al financiamiento que se le otorgará a los candidatos en la precampaña, así como la cuota femenina, que en la ruta final de este se “coló” en este grupo.



En ese sentido, el secretario de la Comisión, el diputado Víctor D’ Aza, reveló que la comisión encomendó ayer a sus miembros a reunirse con la cúpula partidaria para trazar la línea de esos puntos donde la comisión no se ha puesto de acuerdo. “Aunque pareciera que hemos bajado la marcha de trabajo, la verdad es, que hemos avanzado mucho, ya aprobamos 72 artículos de 77. El lunes deberán los legisladores traer la posición de los partidos para conciliar aquí nosotros con la experiencia que hemos adquirido en esta parte de los análisis”, dijo.



Expuso que en el caso del Partido Revolucionario Moderno no hará falta que se reúna porque el partido tiene una sola postura. “Elecciones simultaneas, padrón de cada partido, que la cuota de la mujer sea de género, que en los puestos de diputados y regidores haya al menos un 40% de uno de los dos sexos. También que el tope que se le dé a un precandidato sea relación por habitantes”, expresó el diputado.

Incluyen movimientos dentro de ley partidos

Ayer, la comisión aprobó los artículos que estaban consensuados relativos al sistema de sanción y control contable de los fondos, así como algunos relacionados con el sistema de afiliación. También se incluyó el tema de los movimientos políticos, de tal manera que la ley será denominada “Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.