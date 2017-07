Rapero el “Lápiz” celebra 15 años de carrera musical

14/07/2017 12:00 AM - El Caribe

El exponente urbano “Lápiz Consciente” celebrará sus 15 años en la música con una serie de conciertos en diferentes puntos de República Dominicana. El intérprete de temas como “Yo no te quiero perder” y “Fuerza de mujer”, entre otros, realizará el quinto de los 12 conciertos que ha pautado con estos fines, este domingo 16 de julio en Liquor Plaza de Baní, a las 8:00 de la noche. “Eso es parte de mi intención de devolverle a la gente lo que me ha dado a mí. Yo pienso que soy un ejemplo vivo de la dominicanidad y creo que debo llevar mi música a todo el territorio”, manifestó el artista.



Avelino Junior Figueroa, nombre de pila del cantante, se presentó previamente en Bonao, Azua, Mao y Barahona. Luego de la presentación en Baní, continuará por Hato Mayor, La Romana, Puerto Plata, Santiago, Moca y San Juan de la Maguana, ya que considera que son los lugares donde menos se he presentado.