El CNM entrevista 33 aspirantes a la Suprema y al TSE

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) continúa hoy, por tercer día consecutivo, las entrevistas a los postulantes al Tribunal Superior Electoral (TSE) y a las cuatro vacantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Ayer los consejeros tuvieron una ardua jornada de trabajo en la cual escucharon y cuestionaron 33 aspirantes a formar parte de las altas cortes.



Durante su intervención, el juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, declinó sus aspiraciones al Tribunal Superior Electoral (TSE) al considerar que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) le tenían desconfianza.



La renuncia se produjo luego de que este fuera objetado por tres de los miembros. En ese sentido, dijo que acudió a la entrevista para disculparse, agradecer por su participación y dar a espacio a otros postulantes que, según afirmó, tienen grandes méritos. Vargas se había postulado tanto para la SCJ como para el TSE y solo fue preseleccionado para este último tribunal.



Ante la declinación de Vargas, el presidente Danilo Medina le preguntó si la decisión sería irrevocable, a lo que él respondió: “Señor presidente, oiga cuál es mi criterio. Si ustedes no me tienen confianza, si ustedes no me tienen confianza, yo no puedo aceptar esa posición, bien puede ser la gloria”, enfatizó.



De su lado, Jean Alain Rodríguez rechazó que los miembros del órgano tuvieran alguna predisposición con su postulación. Aclaró que uno de los requisitos que exigía el reglamento, era que debían de ser jueces de carrera y que a estos se les pedía historial de evaluación,



desempeño y en particular, la ubicación dentro del escalafón judicial, por lo que indicó Vargas no cumplía con esa exigencia para la SCJ, pero sí para el TSE.



En tanto que Reinaldo Pared Pérez le pidió al magistrado Vargas que no se retirara, tras definirlo como una persona digna por la posición adoptada. También aseguró que dentro del Consejo “no ha primado desconfianza”.



No obstante, el magistrado Vargas señaló como respuesta a Pared Pérez que agradecía su muestra de confianza, pero que en vez de estar ahí, prefería seguir codeándose con “la gente maloliente del Palacio de Justicia, que por andar descalzos son mordidos por serpientes”.



Otras entrevistas



El actual presidente del TSE, Mariano Rodríguez Rijo, fue entrevistado por espacio de una hora y siete minutos, siendo esta una de la más extensas. Rodríguez Rijo defendió a “capa y espada” su labor dentro del órgano.



Sostuvo que mientras trabajó en el Tribunal nunca hubo críticas desde el punto de vista jurídico y que trabajó con honestidad, neutralidad, con carácter y enfoque.



Ante la pregunta del presidente Medina de que si en un momento había recibido presión por algún partido político para emitir alguna sentencia, negó que así fuera y que él, como persona, no lo permitía debido a que actuaba con independencia y con simpatía a la democracia y al derecho.



El actual presidente del TSE fue cuestionado por los consejeros del Partido Revolucionara Moderno sobre sentencias que, a su entender, han sido contradictorias, a lo que Rodríguez Rijo invitó a revisarlas en la página del TSE, diciendo que de igual forma, por servidor público en algún momento algunos sectores alegarán y objetarán sus decisiones.



Igualmente, pasaron ante los consejeros, Altagracia Dolores Sánchez, Nelson Rafael Santana, Santiago Salvador Sosa, Jorge Ernesto Suncar y Fanny Dolores Sánchez, quien reconoció abiertamente que era del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), confesión que el presidente del Senado valoró como una valentía decirlo. A las 12:52 de la tarde fue recesado el proceso de entrevistas para ser reanudado pasadas las 2:30 de la tarde.



Jueza también renuncia a SCJ



En horas de la tarde, la jueza Alba Luisa Beard Marcos también renunció a sus aspiraciones para ocupar un puesto en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en solidaridad con el magistrado Alejandro Vargas y todos los jueces de primera instancia, que no fueron preseleccionados para la SCJ. Sin embargo, Beard Marcos mantuvo su candidatura al TSE.



Al hacer su presentación ante el CNM, Beard Marcos solicitó a este órgano que acepte su renuncia a la postulación para la SCJ y que se le permita continuar sus aspiraciones para el Tribunal Superior Electoral (TSE), ya que se había inscrito su candidatura tanto para el TSE como para la SCJ al igual que Vargas.



La jueza, quien es la segunda sustituta del presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, expresó que quedó evidenciado que el magistrado José Alejandro Vargas fue excluido para ocupar un puesto en las altas cortes en función de que se trata de un juez de primera instancia.



Beard Marcos fue la juzgadora que conoció el caso de Bahía de las Águilas, luego de ser apoderada del mismo en el año 2013. Aclaró que el expediente de Bahía de las Águilas no tiene nada de particular en relación a los demás casos que le ha tocado conocer.



“La única experiencia es que tuve que lidiar con más de 80 abogados en estrado, 10 abogados representando el Estado y 80 a particulares. Tuve que lidiar con 102 incidentes que me fueron planteados, de los cuales decidí 60 en la misma audiencia y 42 con la sentencia de fondo”, explicó.



Otra entrevistada fue la juez Delfina de León Salazar, quien fue cuestionada sobre el matrimonio entre menores y opinó que dicha unión debe ser prohibida, porque la mujer, en esa etapa, ni siquiera está preparada para concebir.



En otro orden, llamó la atención que de todos los entrevistados, a la única que los miembros del CNM no le hicieron preguntas fue a Judith Contreras Esmurdoc, quien se postula para la SCJ.



Otros entrevistados fueron el juez suplente Anselmo Bello Ferreras y Elena Berrido. El primero se refirió a la seguridad ciudadana y afirmó que los organismos de seguridad del Estado se han quedado rezagados por la falta de formación, lo cual repercute en el sistema de justicia.



De su lado, la jueza Elena Berrido consideró que se deben establecer juzgados de paz solo para conocer los casos de niños, niñas y adolescentes como una manera de descongestionar los tribunales de menores. Edynson Alarcón Polanco, Cándido Simón, Blas Rafael Fernández Gómez, Yadira de Moya Kunhard, Domingo Antonio Gil, Gabriela García Gómez, Semíramis Olivo, Moisés Ferrer, María Hernández, Juan Alfredo Biaggi Lama, Samuel Amaury Arias Arzeno, Luis Vílchez González, Víctor Robustiano Peña, son algunos entrevistados en la segunda fase de la jornada de ayer. Las entrevistas continúan hoy desde las 9:00 de la mañana, según el calendario del CNM.

El TSA tiene retrasos por cúmulo de casos

El Tribunal Superior Administrativo está desbordado de casos tributarios y contenciosos administrativos, a pesar de los esfuerzos que se realizan para darle salida a los mismos. Al responder una pregunta del miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Frank Soto, la jueza de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), Mery Laine Collado Tactuck, dijo que los casos contenciosos administrativos tienen la desventaja de que se conocen administrativamente y no se fijan audiencias. Señaló que todas las actuaciones de las instituciones del Estado generan conflictos que van al TSA, que junto a los recursos de amparo llenan el tribunal de procesos y la parte logística para darles salida no ayuda mucho.