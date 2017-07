Deploran falta de recursos a Cuerpo de Probatoria

Distintas instituciones deploraron la falta de recursos con el que cuenta el Cuerpo de Probatoria y Libertad Condicional del país para realizar sus funciones de dar seguimiento a los que tienen libertad condicional o la prisión preventiva como medida de coerción. La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) señaló la necesidad de fortalecer el Cuerpo de Probatoria como órgano del sistema de justicia y exhortó asignarle mayor presupuesto para que pueda funcionar correctamente.



El vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, expresó que el correcto funcionamiento del sistema judicial depende de cuánto respaldo se le otorgue desde los poderes públicos.



Es por ello que consideró que el sistema debe ser tratado como un todo y se debe prestar atención a cada uno de sus organismos.“El Ministerio Público debe considerar cuanto antes asignar los recursos necesarios para este departamento, a los fines de que pueda funcionar acorde a su fuerte carga de trabajo”.



La Finjus considera que la prisión debe ser el último recurso para quienes infringen la ley, y que es mejor que junto con la sanción, la persona afectada por la ausencia de libertad sea también rehabilitada para enfrentar a la sociedad.



“Por tanto, este departamento de la Dirección General de Prisiones se ajusta a una visión trascendental para el Derecho Procesal Penal moderno: la relevancia del seguimiento de la pena y la posterior reinserción social” manifestó la entidad.



El director del Cuerpo de Probatoria, Martín Almonte reveló a elCaribe en la edición del pasado viernes, que la falta de presupuesto y de personal en esa entidad ha impedido que los oficiales de probatoria puedan realizar el trabajo de dar seguimiento a los que tienen libertad condicional o la prisión domiciliaria como medida de coerción.



La falta de presupuesto hace que los oficiales de probatoria no puedan ejercer su función, por lo que el cuerpo “se ha quedado como la España Boba, dormido… esperando que se le asignen los recursos necesarios” dijo Almonte.



Justicia y Transparencia critica



La Fundación Justicia y Transparencia lamentó que a más de 30 años de la promulgación de la ley 224-84 sobre régimen penitenciario, una entidad tan importante para la política criminal del país, como el Cuerpo Probatorio, esté cayendo prácticamente en “desuso” .



“Da pena que estemos hablando del sistema penitenciario moderno, modelo y no tengamos algo tan mínimo, sencillo, después de 30 años todo parece indicar que ha estado funcionando nominalmente con empleados pero no se ha concretizado su función” dijo Trajano Vidal Potentini, presidente de la FJT.



El jurista además vio con preocupación la falta de previsión con la que se manejan los organismos en el país en ese sentido. “



Es lamentable porque es recurrente que las legislaciones nos quedan grande, no tenemos la decisión, determinación de poner en funcionamiento para que tengamos un esquema penal de administración de Justicia penal eficiente, lo mismo pasa con muchas disposiciones del Código Procesal Penal, que han devenido en ser letra muerta, que no garantizan ni auguran esa sinergia que se tiene que dar en la administración de Justicia”. Manifestó que para que funcione el método de libertad condicional es inminente que este cuerpo se active.

El CARD confirma denuncia de Almonte

El Colegio de Abogados de la República Dominicana confirmó la denuncia externada por el director del Cuerpo de Probatoria. “Confirmamos la denuncia externada por el funcionario, en el sentido de que el sistema de justicia se caracteriza por trabajar en situaciones de extrema limitación en cuanto a sus recursos” dijo el presidente del CARD, Miguel Surún. Expresó que esa precariedad es parte de las exigencias que han hecho, de que se cumpla con la Ley de Autonomía Presupuestaria y otorgarle del 4.1% al sistema de Justicia.

Situación repercute directamente en sociedad

El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Henry Merán, expresó que las limitaciones de dicha entidad por falta de recursos repercuten directamente en la sociedad. “Si ellos no pueden ejercer correctamente la labor de monitoreo de ciudadanos, que podría influir en el fondo definir los altos niveles de peligrosidad sobre la paz pública y de la seguridad ciudadana, es una situación altamente preocupante”. Dijo que la falta de seguimiento incide directamente en la reincidencia en materia penal.