Kinito Méndez anda “con la patria en la cabeza”

Algunos pensarán que la nueva propuesta musical de “El Hombre Merengue”, Kinito Méndez, surgió como respuesta al problema de la inmigración ilegal haitiana que se ha denunciado en estos días en República Dominicana. Fue pura coincidencia, pero desde hace una semana el popular merenguero anda “Con la Patria en la Cabeza”, y “no le pesa”. Se trata del nuevo sencillo que promueve para enaltecer de forma particular el patriotismo del pueblo dominicano, una temática recurrente en su cancionero.



Durante una visita que hizo al elCaribe, informó que la canción, que se utilizará para el documental Mi país, del cineasta José Pintor (Pinky), surgió con la idea de levantar el ánimo de los dominicanos. La plan inicial del director de cine era que Kinito interpretara la pieza “Santo Merengue”. “Pero en el camino yo estaba mirando los clásicos de béisbol y ahí alguien dijo: esos peloteros están jugando con la patria en la cabeza; esa palabra, esa frase me inspiró a hacer las letras, llamé a Pinky, a Pinky le encantó la idea y lo hice en el marco de un merengue diferente”, explicó “Tu amigo”, como también se le conoce.



El intérprete de “El asilo” destacó que se trata de un merengue fusionado, que fue elaborado en una plataforma digital, sin los tradicionales instrumentos musicales, pero manteniendo intacta la base rítmica del merengue, por lo que entiende que cuenta con un “sonido diferente al acostumbrado”.



Respaldo al ritmo



Pese a lo que piensan algunos artistas y comunicadores, que el ritmo que identifica a los dominicanos ha sufrido una baja en los últimos años, el cantautor, que lleva 29 años de carrera musical, entiende que el ritmo está muy bien y que ha mejorado. “Esto del movimiento Merenguero Siglo XXI nos tiene más unidos que nunca, cada quien le está echando ganas a su carrera, todo el mundo trabajando, yo creo que hay una nueva oportunidad para el merengue”, manifestó.



Sobre las declaraciones que la cantante Marcel “Piel morena” ofreciera a este diario la semana pasada, indicando que el merengue había pasado a la historia, Kinito dijo que no está de acuerdo con esos planteamientos, y cree que no debe haber preocupación porque la música es cíclica, que en un momento un género sube y otro baja. Recordó que durante unos años la salsa sufrió una baja, pero que hoy día ese ritmo “es una realidad”.



Sin embargo, el merenguero, de 55 años de edad, entiende que al ritmo de la güira, tambora y acordeón le falta una nueva generación. “Por eso estoy trabajando como productor musical, poniéndole otras cosas, para que la nueva generación y la juventud de hoy mire para el merengue”, destacó Méndez.



Ausencia en el Coco-reencuentro



El artista, que surgió de La Coco Band en 1988, explicó las razones de su ausencia en las presentaciones del reencuentro de esta orquesta merenguera, y manifestó que luego de participar en los Premios Soberano, viajó a Colombia, y que a su regreso estuvo muy ocupado preparando una gira hacia Nueva York.



“Creo que van a hacer el reencuentro otra vez, pero choca con mi itinerario, ese es el problemita, pero tú sabes que yo nací ahí y les tengo el mismo cariño de siempre, cada vez que me llaman estoy ahí”, aclaró.



Actuará en la Parada Dominicana



El merenguero está trabajando en un nuevo disco, del que tiene cinco temas preparados, todos con “un nuevo sonido y muchas mezclas”. “Hay un tema muy comercial, que no puedo revelar el nombre todavía, después de ese viene otro más popular, bien de pueblo”, adelantó.



Mañana (martes) saldrá de gira para Nueva York y Boston. “El dominicano que vive fuera se identifica mucho con sus cosas, la patria. Le hace falta su país, y el tema (Con la Patria en la Cabeza) ha tenido una pegada grandiosa en pocos días. Ves a la gente en las redes sociales diciendo que se siente orgullosa de ser dominicana, como que le ha levantado el ánimo, el amor a su país y eso me ha llevado a estar en La Parada de El Bronx para cantarle ese tema a la gente allá”, sostuvo José del Carmen Ramírez Méndez, nombre de pila del artista oriundo del municipio Padre Las Casas, provincia Azua.