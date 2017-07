Top 10 de ESPN: ¿los 10 mejores?

17/07/2017 12:00 AM - Carlos Nina Gómez

En el boxeo siempre hay posiciones encontradas, respecto a la calidad de los púgiles y su comportamiento encima del cuadrilátero y máxime cuando son campeones mundiales. Muchas veces el analista de boxeo, al -por ejemplo- seleccionar a los más capacitados peleadores solo está en su cabeza las actuaciones del momento... ¡y las victorias que obtienen!



Y no importa que ese boxeador, que es privilegiado al ser encasillado en un lugar importante haya sido favorecido por jueces. Quiero decir, que ese peleador, sin hacer una pelea acorde con la calidad exigida, es declarado ganador por una decisión mostrenca, que no se ganó.



En los recientes combates, en los que han sido disputadas coronas mundiales se registraron decisiones que dan vergüenza y que por vía de consecuencia dañan la credibilidad del boxeo. Los últimos fallos mostrencos, otorgados por ineptos jueces han sido los que favorecieron con “victorias” al estadounidense Andre Ward, sin merecer la victoria, lo señalaron ganador en dos peleas corridas. Igual que y al australiano Jeff Horn quien, pese a que fue vapuleado en 12 asaltos por Manny Pacquiao, fue declarado “triunfador”. ¡Qué vergüenza!



Aquí está mi Top-10



Contrario a la lista (su Top-10) de los distinguidos analistas de la cadena ESPN, aquí les presento -sin ánimo de polemizar- a los que considero los diez más capacitados boxeadores de la actualidad mundial.



1.- Román -Chocolatito- González

2.- Saúl -Canelo- Álvarez

3.- Terence Crawford

4.- Gennady Golovkin

5.- Manny Pacquiao

6.- Vasyl Lomachenko

7.- Sergey Kovalet

8.- Keith Thruman

9.- Guillermo Rigondeaux

10.- Andre Ward



Los hechos hablan



La teoría, que nace de la práctica, nunca puede estar por encima de la realidad… ¡de los hechos!



La práctica, dice una máxima de la literatura universal, es el “criterio de la verdad”. Es lo que dicen los resultados que nos ofrecen los púgiles capacitados cuando realizan sus combates mundiales. No hay que abundar mucho. Los citados diez boxeadores tienen los lugares que les pertenecen en el marco del mejor boxeo del mundo actual. l