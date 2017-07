Vence plazo a migrantes; Consejo se reúne hoy

El Ministerio de Interior y Policía convocó para hoy el Consejo Nacional de Migración en medio de las denuncias de aumento de la inmigración ilegal procedente de Haití y justo cuando vence el plazo a los miles de haitianos beneficiados en el Grupo A del Plan Nacional de Regularización de Extranjero (PNRE) que están en situación migratoria irregular. Desde ya podrían ser deportados.



Los ministros convocados por Carlos Amarante Baret a la sesión de hoy del Consejo Nacional de Migración son el de Relaciones Exteriores, de Defensa, de Trabajo, Turismo, Obras Públicas, Salud Pública y de Agricultura. También el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) y los presidentes de la Comisión de Interior y Policía del Senado y la Cámara de Diputados, quienes integran dicho Consejo.



La reunión del Consejo se llevará a cabo en el edificio de las Oficinas Gubernamentales a las 10:00 de la mañana.



De los 238,000 extranjeros haitianos que se acogieron al plan de regularización, en el último plazo otorgado en 2015, sólo 143,000 tenían el carnet que se vence hoy 17 de julio.



Sin embargo, hasta hace poco sólo se habían inscrito 53,000 nacionales haitianos que se acogieron al PNRE, pero de esos la JCE solamente ha podido identificar a 15,000.



En el Grupo B, ante la JCE se registraron unas 8,000 personas, a fin de poder naturalizarse, y de esos, solo 4,500 reunieron todos los requisitos. El PNRE es un régimen especial para dotar de documento de identidad y permiso de residencia a nacionales extranjeros que estaban residiendo ilegalmente en la República Dominicana.



A muchos inmigrantes no se les ha expedido el carnet, ya que no completaron el expediente en el plazo establecido por el decreto 327, mientras que a otros se les ha comunicado que, a pesar de que aplicaron de forma correcta, sus documentos se han extraviado y esas personas no han podido adquirir los originales.



Otro grupo, a quienes se les expidieron carnets no han podido ser ubicados por las autoridades, mientras otros solo tienen un sello en sus pasaportes, cuyo plazo de vigencia vence entre junio y julio.



Extensión de plazos



Debido a que una variedad de instituciones nacionales e internacionales consideraron que un año era poco tiempo para aplicar la Ley 169-14 y que muchos de los beneficiados no se habían podido acoger a ella, el viernes 31 de octubre de 2015 el presidente Danilo Medina promulgó la Ley 520-14, que extiende el plazo para que las personas descendientes de padres extranjeros en condición migratoria irregular, que habiendo nacido en el territorio nacional no figuraran inscritos en el Registro Civil, puedan solicitar el registro y regularización migratoria contemplados en la Ley y su Reglamento de Aplicación.



Esta Ley, con un único artículo, extiende el plazo en 90 días para que los hijos de padres extranjeros en condición irregular puedan acogerse a la Ley 160-14 sobre Naturalización, cuya aplicación había vencido el pasado día 28 de octubre.



Igualmente pasó un año, y el martes 12 de julio de 2016, el Gobierno extendió por un año el permiso de permanencia en el país a los inmigrantes que se acogieron al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, que fueron carnetizados y que por diversos motivos no pudieron completar la documentación.



De los 238,000 extranjeros que se acogieron al plan de regularización, sólo esos 143,000 tenían el carnet que vence hoy 17 de julio. Diferentes sectores han reclamado que no se den nuevos plazos y que se deporte a esa población a la cual le vence el permiso de permanencia.