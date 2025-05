Abinader acogió la sugerencia de Danilo de encuentros bilaterales y la de Leonel para convocar diálogo en el CES

El impacto del problema haitiano en el país ha logrado que la convocatoria a diálogo del presidente Luis Abinader a los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía, fuera acogida y el encuentro fue pautado para este miércoles a las 4:00 pm en la sede del Ministerio de Defensa (Mide).

La información la dio a conocer el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa y dijo que el encuentro tendrá lugar en la fecha mencionada en el ministerio encargado de las Fuerzas Armadas. “Este encuentro representa un gesto de responsabilidad histórica que fortalece la institucionalidad democrática y la capacidad del Estado dominicano para actuar con unidad, madurez y visión de futuro ante los desafíos que plantea la crisis haitiana”, expresa el comunicado.



Según lo que sostiene el comunicado oficial sobre el encuentro, el presidente Abinader acogió las recomendaciones de los expresidentes de hacer encuentros bilaterales, sugerido por Medina y que el diálogo se haga en el Consejo Económico y Social planteado por Fernández.



El comunicado del Gobierno reveló que fue el presidente Abinader que sugirió el Ministerio de Defensa.

“En respuesta a la convocatoria formal enviada a los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina, confirmaron su participación en el encuentro de alto nivel. El presidente Abinader propuso que la reunión se realizara en la sede del Ministerio de Defensa (Mide), propuesta que fue acogida favorablemente por los exmandatarios, reiterando su apertura al diálogo y su disposición a construir soluciones conjuntas en defensa del interés nacional. También ha confirmado su participación el expresidente Hipólito Mejía”, publicó la Presidencia en un comunicado difundido ayer.



El comunicado de la Presidencia recuerda que el gobernante convocó oficial a los exmandatarios mediante cartas individuales en las que destacaba la urgencia del problema haitiano.



“En las misivas el mandatario subrayó la necesidad de actuar con visión de Estado, valorando la trayectoria, la experiencia y el liderazgo de los expresidentes como elementos fundamentales para definir una postura nacional firme y unificada ante una crisis sin precedentes”, apuntó la Presidencia.



El comunicado establece que Abinader aceptó continuar el proceso de diálogo mediante visitas individuales a los expresidentes para sostener reuniones bilaterales posteriores a este primer encuentro. “Asimismo, acogió la sugerencia de involucrar al Consejo Económico y Social (CES) en este proceso, con el objetivo de ampliar la participación y asegurar un enfoque multisectorial que contribuya al fortalecimiento de las decisiones consensuadas en beneficio del país”, establece el comunicado del Gobierno.



Leonel: “Ahí estaremos”



El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, confirmó ayer que asistirá al encuentro pautado para el miércoles. “El presidente tiene unas informaciones que quiere compartir con los expresidentes, y por supuesto, ahí estaremos”, dijo. Reiteró que irá para escuchar las informaciones que tiene el presidente Abinader que “son sensibles para el bienestar nacional”.



Fernández dijo que la reunión no se quedará en un diálogo con expresidentes. “Yo le había sugerido y él aceptó, que no se quedara solamente en un plano de diálogo con los expresidentes sino que se convoque a toda la sociedad organizada, empresarios, núcleos profesionales, para escucharle y ahí salir con una propuesta nacional en el marco del Consejo Económico y Social, o sea, que eso no se va a quedar en un diálogo solamente con los expresidentes, sino que habrá una convocatoria para un diálogo nacional donde se obtendrán entonces las ideas, que permitirán elaborar un plan de acción para abordar la crisis migratoria que afecta a la República Dominicana y que requiere de un acuerdo nacional de cómo proceder para mitigar los efectos de esa crisis migratoria”, expresó Fernández.



“Vamos a discutir todo en el Consejo Económico y Social”, respondió al ser cuestionado sobre la necesidad de un plan de regularización.

Gobierno y oposición han insistido en diálogo

La propuesta del presidente Abinader fue un encuentro en el Palacio Nacional a la una de la tarde con los tres exmandatarios. Pero tanto Fernández como Medina cuestionaron el lugar. Medina invitó al gobernante a visitarlo en la Casa Presidencial del PLD porque entiende que las discusiones bilaterales y privadas son más prácticas y tienen mayor efecto. Fernández, sugirió convocar el CES al considerar que es el órgano creado para esos fines. Antes, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, había enviado comunicaciones a los expresidentes Fernández y Medina para que se sumen a un pacto migratorio firmado en el Palacio Nacional en octubre de 2023 por 27 partidos. A esa invitación, ambos respondieron que no porque sería sumarse a unas que ya se están aplicando.