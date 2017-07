19/07/2017 11:24 AM - Yanessi Espinal

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Lugo Risk, afirmó que esa organización tiene la obligación frente al pueblo dominicano de jugar un rol opositor más enérgico, agresivo, intenso, firme y dinámico sin dejar de tener un carácter constructivo y propositivo, ante un gobierno que ha demostrado ser altamente corrupto e incompetente.

“El movimiento social está asumiendo el rol de lucha y demanda política, social, económica e institucional, no porque quiera desplazarnos, sino porque no lo estamos haciendo nosotros, no nos están viendo como interlocutores válidos y confiables, con la fuerza de otros tiempos”, dijo en declaraciones a medios de comunicación.

“Este gobierno del PLD ha roto todos los récords posibles de mala administración del Estado, por su incapacidad de dar solución a uno solo de los problemas que nos afectan como sociedad y por cubrir con un manto de impunidad a sus funcionarios corruptos. Estamos hablando de que en diecisiete años de gestión, si sumamos cada escándalo, caso o denuncia de mal manejo de fondos públicos, nos va a totalizar mas de un billón de pesos, es decir un millón de millones sin transparencia”, dijo Lugo Risk.

Agregó que “en el caso de Odebrecht, por ejemplo, han estado jugando a la politiquería barata, acusando a algunos que no están y dejando afuera a otros que deberían estar en el expediente. Lo de las plantas de Punta Catalina debería ser para arreciar la lucha con una ofensiva como partido líder de la oposición; pero parecemos tímidos o temerosos de enfrentarlos con la determinación que el momento y el pueblo exigen”.

El también abogado y profesor universitario pidió a las autoridades del PRM, a quienes reconoció su labor organizativa, que apresuren los trabajos para la convención que consignan los estatutos en su artículo 107 que deben iniciarse en el mes de septiembre, donde la organización escoja una nueva directiva que enfrente al gobierno y haga una oposición mas contundente y menos tolerante.

“Debemos constituirnos en la voz de un pueblo que clama por justicia, educación y salud de calidad, bajo costo de la vida, energía eléctrica a mejor precio y mayor seguridad ciudadana. Eso no puede esperar mas”.