Jandy, Sandy y Juan combinan su talento musical

En los últimos meses, el merengue ha hecho sus apuestas con los aportes y la unión de varios de sus exponentes. En esta oportunidad Juan “El Talento”, Jandy Ventura y Sandy le inyectan vigor a este género, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, con “Pa’ que lo baile así”. Se trata de un tema que “El Talento” revitaliza con la colaboración del hijo de Johnny Ventura y el exintegrante del dúo Sandy & Papo, una rica mezcla del merengue house y el estilo peculiar de Los Potros. Los intérpretes denominan a esta propuesta “merengue moderno”, por considerar que mantiene las bases del ritmo de la güira y la tambora. “Se nos ocurrió hacer este tema que se llama «Pa’ que lo baile así», que ya estaba hecho. Hicimos un remix, pero este es como el oficial, porque la otra versión no se promocionó, ni se le hizo nada. Ahora decidimos llamar a Sandy para que le agregara color y frescura. Nuestra misión es llegar a otros niveles, añadiéndole el sonido de Sandy, de lo que fue Sandy & Papo”, manifestó Juan “El Talento” en una entrevista con elCaribe, a través de Facebook Live.



Le sobra talento



De su lado, Sandy, quien ganó fama a mediados de los 90 con el dúo Sandy & Papo, se mostró entusiasmado de colaborar con “El Talento” al entender que le sobra carisma para la música y el baile. “Veo muchas condiciones en él, es muy talentoso, no solo a nivel musical, hay muchas cositas que la gente no sabe de él. Me imagino que Juan las va a ir dejando salir. Tiene mucho futuro, con los temas que había escuchado anteriormente sé que era algo muy local, pero con este me sorprendió mucho porque tiene un perfil muy internacional”, agregó el cantante, quien lleva 22 años de carrera.



Apoyo a los nuevos exponentes



Diversas personalidades de la industria discográfica dominicana entienden que al merengue le hacen falta “relevos” que atraigan a la juventud que se desvive en estos tiempos por la música urbana. Sin embargo, “El Potro”, como también se le conoce a Jandy Ventura, indicó que “no cree mucho en la palabra “relevo” por entender que es alusiva a la “sustitución”.



“Siempre van a seguir surgiendo nuevas caras que sí necesitan un empujón, sí necesitan el apoyo, sea económico, para una colaboración o para abrirles las puertas en algunos lugares donde no los conocen y puedan entrar a través de nosotros. Es lo que yo entiendo que debemos hacer en el merengue, darle la oportunidad a jóvenes que vengan con algo de calidad”, expresó el intérprete de “Almohada”.



En ese sentido, dijo que este sencillo es solo el inicio y que la visión es poder lograr más colaboraciones, con el objetivo de hacer un conjunto de temas propios con otros artistas, con miras a unificarse y fortalecer el merengue.



Ante todo esto, “El Talento” espera que aquellos que sostienen que no hay “relevos” en este género -declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco-, los tomen en cuenta y los reconozcan como la nueva cara del merengue.



Lo que dijo Jandy de Omega



A Jandy le correspondió abordar el tema sobre el cantante Omega, quien se considera un merenguero “como lo es Fernando Villalona y Johnny Ventura”. Sostuvo que “El Fuerte” no canta ni merengue ni mambo. “No es merengue, ¿por qué? Porque le faltan elementos que identifican el ritmo. Si es así y son fusiones, simplemente llámele: ‘merengue Omega’ o ‘merengue fuerte’… Si dices que lo que hace es mambo, si vas a un diccionario y busca la palabra mambo, la definición es: música cubana. ¿Él hace música cubana? Tenemos que buscarle un nombre a lo que él hace, eso es todo”, manifestó Jandy.

El valioso apoyo de la familia Ventura

Al hablar de sus inicios y su afinidad por la música, especialmente por el merengue, Juan “El Talento” resaltó el apoyo que ha recibido de la familia Ventura, de quienes dice que le abrieron hasta las puertas de su casa. Recordó que llegó a formar parte de la orquesta “Los Potros”, de la cual Jandy Ventura es el líder. También rememoró que para grabar su primer video a nivel musical, “El Caballo Mayor”, Johnny Ventura, le prestó su habitación. “Le tengo un respeto y una admiración desde siempre, al ver esa familia lo desprendida que es, Jandy me lo ha demostrado sin él darse cuenta”, expresó.

Un momento difícil

Pese a que Jandy mantiene mucha discreción, él y su familia están atravesando un momento bastante difícil, su hijo mayor está librando una batalla contra el cáncer en el cerebelo. “Estamos luchando con esto, es una batalla que de seguro sé que Dios nos va a ayudar a ganarla y va a sacar a mi hijo Derek bien de todo esto”, confió. Dijo que no se había referido públicamente al tema porque algo que caracteriza a la familia Ventura son las noticias positivas.