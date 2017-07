(Video). Blas Peralta predica la palabra de Dios en la prisión

Circula en internet un video en que se Blas Peralta, condenado a 30 años de prisión por el asesinato del ex rector de la UASD, Mateo Aquino Febrillet, predica la palabra de Dios dentro de la cárcel y diciendo que está seguro que en el año 2020 estará libre el su casa, porque agotará un proceso judicial que lo llevará a la Suprema Corte de Justicia, donde le reducirán la condena.

"Yo le digo una cosa a ustedes, yo fui condenado por 30 años el mes pasado y con el conocimiento que yo tengo de la vida y siendo profesional en el Derecho para mí 30 o 60 para mí ha sido igual porque primero en apelación esa sentencia se anula y cuando vayamos a casación eso baja a 15 y cuando vayamos a la Suprema Corte de Justicia va a bajar a 10 y tengo la fe de que en el 20 (2020) estoy yo en mi casa con mi familia", dijo mientras se sonreía y era apluadido de manera masiva por los presentes

En el material, Peralta agradece la oportunidad de poder hablar de Jesucristo. Está vestido con una camisa de color blanco, con una especie de paño amarillo sobre el cuello. Detrás de él hay un letreto con el nombre del Ministerio Levantado por Jesucristo. El uso del paño sobre el cuello normalmente es usado por los padres y pastores en las religiones.

Dice que cuando salga se dedicará a predicar la palabra de Dios,, tal como prometió hace años, pero no cumplió y expresó que es un hombre que conoció a Jesucristo en el año 1976 y que tiene hijos servidores de Dios, incluso hijas pastoras. También se identificpo como fundador de la Iglesia Iglesia de Dios Incorporada de Villa Altagracia.

Peralta además instó a los internos "o presos" a no sentir vergüenza por estar en la cárcel y les dijo que los que los tiene que avergonzar es no reconocer sus errores y recibir a Jesús.

A continuación palabras de Blas Peralta

Debo darle las gracias al señor Jesucristo por habernos dado las gracias por participar en este curso, sino también en otros más. En mi caso he recibido en mi vida muchos diplomas, de reconocimientos, de participación, diplomas de las casas de altos estudios, como ustedes sabrán yo soy licenciado en derecho con varias maestrías, pero el diploma que más me ha llegado a lo más profundo de mi alma, fue el que recibí hoy, porque con este diploma también he recibido una ciudadanía, también una residencia para morar un día junto a los ángeles de luz, dirigido por nuestro señor Jesucristo, que ya pagó ese pasaje por todos nosotros en la cruz del calvario, porque nuestro señor Jesucristo puso a favor de nosotros su templo, su templo, es decir su cuerpo, que sufrió muchos latigazos, una corona de espinas en su cabeza, fue crucificado, luego esa daga que le metieron en su cuerpo, esa sangre, con esa sangre que derramó Jesucristo y todas las amarguras que pasó teniendo el poder para destruir a todo el que lo ofendía y a todo el que le daba, sin embargo aguantó todo eso para que nosotros hoy , solamente con el hecho de nosotros arrepentirnos y convertirnos en Jesucristo , con eso nosotros tenemos pago el pasaje para ir a la vida celestial. Nosotros queremos hacerle un llamado a todos los demás internos de que nosotros estar aquí hoy en esta prisión, en mi caso particular, ha sido por ser tramposo con Dios, porque soy desobediente a Dios, por no cumplir con la promesa que le hice a Dios y hoy yo estoy aquí y me siento más feliz que nunca. Yo le digo una cosa a ustedes, yo fui condenado por 30 años el mes pasado y con el conocimiento que yo tengo de la vida y siendo profesional en el Derecho para mí 30 o 60 para mí ha sido igual porque primero en apelación esa sentencia se anula y cuando vayamos a casación eso baja a 15 y cuando vayamos a la Suprema Corte de Justicia va a bajar a 10 y tengo la fe de que en el 20 (2020) estoy yo en mi casa con mi familia y no solamente eso, que ahí voy a comenzar con el ministerio que yo quiero que el Señor me permita porque me va a dar una oportunidad, porque yo le quedé mal, yo tenía que retirarme a los 50 años a predicar la palabra de Dios, a olvidarme del sindicalismo, de la político de la propiedades y de todos y no lo hice. El Señor me dio 10 años y dos meses para que cumpliera la promesa que le hice y no lo hice y tengo todo mi equipo para arrancar, porque tengo la grúa que necesito, el camión furgón, el terreno donde hacer su templo, tengo el dinero para comprar todo lo que necesito, porque solamente el equipo, el instrumento de música, según mi yerno George Rolano, ya hizo la cotización y eso sale en tres millones de pesos y yo gracias a Dios lo tengo porque voy para la calle a pescar, voy a pescar hombres y mujeres, niños y ancianos para traerlos al redil de Jehová de los ejércitos , Rey de reyes y Señor de señores. Yo les digo a ustedes, a ustedes internos o presos que no se avergüencen por lo que están aquí, avergüéncense aquellos que estando aquí por sus errores no han tenido el valor de recibir a Jesucristo como su único salvador. Esos si no tienen esperanza y quiero decirle a ustedes que yo no conocí a Jesucristo aquí en la cárcel, yo conocí a Jesucristo en el año 1976, yo soy de los fundadores de la Iglesia de Dios Incorporada de Villa Altagracia y tengo hijas pastoras y todos mis hijos le sirven al Señor y yo sé que un día el Señor nos va a escoger a nosotros para predicar su palabra y espero que todos ustedes un día estemos alabando y glorificando al Señor todopodero junto. Muchísimas gracias.