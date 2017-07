Alcalde René Polanco: Lajun se va del municipio Santo Domingo Norte

La alcaldía de Santo Domingo Norte notificó a la empresa Lajún Corporation sobre el pedido de rescindir el contrato para el manejo del vertedero de Duquesa.

Así lo informó este sábado el alcalde René Polanco, quien definió como “una propuesta indecente” el planteamiento de Lajún de que tiene interés de trabajar con el Gobierno para la mejora de los servicios del referido depósito de desperdicios.

Estableció que ya la empresa se ha burlado de las autoridades y que nunca ha hecho una oferta que beneficie a la Mancomunidad del Gran Santo Domingo.

“Entiendo que el gobierno dominicano no tiene que escucharlo a ellos porque el que tiene que escucharlos es el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, que es con quien ellos tienen justamente el contrato, ya nosotros de manera oficial le entregamos la notificación y no vamos a dar un paso atrás. Lajun se va del municipio Santo Domingo Norte”, enfatizó.

Ratificó además que no hay marcha atrás y que la posición de todos los alcaldes del Gran Santo Domingo es que sea roto el contrato con la referida empresa.

“Porque en 10 años ellos no han hecho la inversión que han debido hacer en el Municipio Santo Domingo Norte, lo único que han estado haciendo es llevándose todos los beneficios que le deja el municipio. Hoy como los beneficios no les dejan según lo que ellos estaban esperando, ahora dicen que el dinero no les da, han obviado de manera directa a las autoridades municipales y nosotros como autoridades municipales no nos vamos a dejar doblegar el brazo”, advirtió,

La postura de René Polanco es respaldada por otros alcaldes que acusaron a Lajún de dañar el sistema de salud con sus continuos cambios.

Alfredo Martínez, alcalde de Santo Domingo Este, señaló que la citada empresa ha hecho poca inversión para los grandes beneficios que ha recibido.

“La metodología usada no es la más adecuada, por tanto, nosotros apoyamos la posición de Medio Ambiente, la posición de Salud Pública, la posición de René Polanco de que el contrato debe ser rescindido y que una ONG de la sociedad civil dirija de manera transparente el vertedero Duquesa”, expresó Martinez.

Lajún Corporation aún no ha pagado RD$16 millones de multa que le impusiera el Ministerio de Medio Ambiente y las autoridades han ratificado a la decisión de rescindir el contrato con la empresa que administra el vertedero de recepción de desperdicios sólidos del Gran Santo Domingo.