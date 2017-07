Movimiento Verde ahora buscará el respaldo popular

26/07/2017 12:00 AM - Yanessi Espinal

Los representantes del Movimiento Verde harán reuniones los domingos con los sectores populares a la misma hora que el presidente Danilo Medina realiza las visitas sorpresa desde hace cinco años. El Movimiento Verde no tiene por ahora en agenda realizar marchas multitudinarias porque se concentrará en hacer diálogos con la gente de los barrios todos los domingos en horas de la mañana con la finalidad de crear conciencia de “cómo la corrupción y la impunidad son las causantes de los problemas que les afectan, como la falta de agua”. María Teresa Cabrera, una de las principales voceras del movimiento dijo que son una realidad que el gobierno no puede desconocer.



Con los encuentros barriales tienen el objetivo de integrar más a los sectores populares a la lucha contra la corrupción y la impunidad “porque ya la clase media hizo conciencia y se ha movilizado”. “Esto comenzó con un potencial mayor de clase media, pero sectores populares somos más y hace falta que ese componente social, ese sector social tenga una participación protagónica porque es el sector social más afectado por la corrupción”, expresó la activista social.



Reiteró que ahora se concentrarán en hacer a la gente reflexionar de qué manera su vida cotidiana se ve impactada por la corrupción y la impunidad.



El mecanismo que utilizarán los organizadores del movimiento para convencer a la gente del daño que genera la corrupción es identificar los problemas que cada sector lleva años reclamando y cómo los recursos de la corrupción podrían haber sido utilizados para resolver esa necesidad.



“Por qué hace falta un camino vecinal, por qué los jóvenes no tienen una cancha en el barrio, la falta de acceso a los servicios de salud, es ver como en esos diálogos se establece la relación entre la corrupción y la impunidad y esa realidad que vive la gente con la falta de servicios básicos”, explicó la dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).



Cabrera negó que la realización de los denominados “Diálogos Verdes” tengan la intención de opacar ante la opinión pública el programa de las visitas sorpresa que hace el presidente Danilo Medina todos los domingos.



Sostuvo que el equipo de coordinación nacional determinará por cuánto tiempo estarán realizando esas reuniones en los distintos pueblos. También volvió a defender el mecanismo de financiamiento de la organización y aseguró que son aportes de las entidades que forman parte de la agrupación, entre las que citó seccionales de la ADP y el pueblo que lo hacen de manera voluntaria.

Verdes tienen en agenda “un gran concierto”

María Teresa Cabrera consideró que no descartan realizar “un gran concierto por el fin de la impunidad y la corrupción” porque el arte siempre ha sido medio que ha servido a las mejores causas. Igualmente, puntualizó que no descartan hacer una consulta popular para que la población opine hacia dónde debe ir el movimiento. “Convertirnos en partido político no está en la agenda de Marcha Verde porque eso sería fallarle a la ciudadanía”, dijo.