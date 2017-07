Angelina Jolie revela que desarrolló hipertensión y parálisis de Bell

LOS ANGELES (AP) — Angelina Jolie dice que desarrolló hipertensión y parálisis de Bell el año pasado.

La actriz y directora dijo a la revista Vanity Fair que le acredita a la acupuntura su total recuperación de la parálisis, la cual fue ocasionada por daños a un nervio y llevó a la caída de un lado de su cara.

Jolie ha hablado con franqueza sobre sus problemas de salud en el pasado. Escribió en el New York Times sobre su decisión en 2013 de someterse a una mastectomía doble preventiva tras descubrir que portaba un gen que incrementaba extremadamente sus probabilidades de tener cáncer de mama. Dos años más tarde le removieron los ovarios.

Jolie también se abrió sobre su divorcio de Brad Pitt en el artículo de portada del número de septiembre de Vanity Fair, publicado en línea el miércoles. La estrella presentó su solicitud de divorcio en septiembre del 2016.

Dijo que ella y Pitt se preocupan el uno por el otro y por su familia y "ambos trabajamos hacia la misma meta".

Contó que mientras crecía, a menudo se preocupaba por su madre y que no quiere que sus hijos se preocupen por ella.

"Pienso que es muy importante llorar en la ducha y no enfrente de ellos", dijo. "Ellos necesitan saber que todo va a estar bien aun cuando una no esté segura de eso".

Jolie dijo que su amiga más cercana ha sido Loung Ung, en cuyo libro de memorias del 2000 "First They Killed My Father" (“Primero mataron a mi padre”) se basa su película más reciente. Ambas se conocieron en el 2002 cuando Jolie estaba en su primera misión de ayuda a refugiados de las Naciones Unidas.

La adaptación de Jolie del libro de Ung sobre el genocidio camboyano que mató a sus padres y hermanos se estrena en Netflix el próximo año.