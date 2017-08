Sobre Tonty

Ti colega y mejor amigo José Vicente Calderón me escribe por mail. Lean ahí: “Tonty Rutinel ha demostrado en su dilatada carrera política ser un dirigente visionario. Ahí están en sus más recientes observaciones. Veamos: Ha solicitado al presidente del PRD, Miguel Vargas, que suspenda la reestructuración del partido, considerándolo extemporáneo y contraproducente, ya que la militancia no está en eso, sino pasando miseria y calamidades, y lo que procede es convocar a los organismos para discutir sobre la alianza con el PLD y su gobierno, propugnando por su rompimiento. Luego, le ha sugerido a los organizadores de la Marcha Verde, que además de proseguir con la lucha contra la corrupción y la impunidad, consoliden el movimiento para darle un mayor sustento e ir a las raíces de estos males. Cree necesario mantener esos reclamos, aunque sabe que el asunto no se resolverá con el arresto y condena de un puñado de individuos, sino que hay que ir más lejos, a la raíz, al Congreso Nacional, donde se le da legalidad a todo el andamiaje que sustenta la convivencia en democracia. Opina que Marcha Verde debe involucrarse, además, en presionar para que se apruebe la Ley de Partidos Políticos, pero con un contenido que propicie una democracia real, participativa, para que pasemos, definitivamente, de la teoría a la práctica, poniendo fin al arrastre de los senadores, que las primarias internas y las convenciones de los partidos sean simultáneas, dirigidas y con el padrón de la Junta Central Electoral. Ya que en esos escenarios, con el esquema institucional y el sistema de partidos que tenemos es donde comienza la corrupción, y que hay que reestructurarlo todo, convencido de que el voto preferencial, tal como se ha aplicado es desafortunado, limita enormemente y ha distorsionado la democracia, causando muchos males innecesarios. A su juicio, Marcha Verde no es ni será un partido político, pero sus fines y propósitos pueden contribuir, con su fortaleza y vigor, a combatir la corrupción y la impunidad desde la raíz”. ¡Buuueeenooo…!