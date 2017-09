Marlon y Marlin Martínez, llegaron a esta ciudad luego que el tribunal que le conoció la medida de coerción en Salcedo determinase declinar el caso para que la medida fuera conocida en esta ciudad.

San Francisco de Macorís. – En medio de violentas manifestaciones de protestas se conoce la noche de este viernes la medida de coerción a las personas vinculadas a la muerte de la adolescente de 16 años, Emely Peguero, quien fue asesinada por su novio Marlon y su madre Marlin Martínez.

Los acusados llegaron al Palacio de Justicia en medio de fuertes medidas de seguridad pasadas las 5:00 de la tarde, siendo recibidos por cientos de personas que se concentraron en los alrededores del lugar, ubicado en la calle 27 de Febrero, algunos de estos lanzaron piedras contra los dos acusados del crimen contra la menor.

Marlon y Marlin Martínez, llegaron a esta ciudad luego que el tribunal que le conoció la medida de coerción en Salcedo determinase declinar el caso para que la medida fuera conocida en esta ciudad.

Tras, su llegada al Palacio de Justicia, fue necesario socorrer a la señora Marlin, quien presentó un desmayo, pero que luego se recuperó y se procedió a iniciar el conocimiento de la medida.

Luego de que los acusados llegaron al Palacio de Justicia, llegaron los padres de Emely Peguero en compañía de sus abogados, para estar presentes en el conocimiento de la medida de coerción.

Esta noche, la situación es tensa en los alrededores del edificio de justicia, donde tropas policiales disolvieron con bombas de gases a los manifestantes que destruyeron partes de los cristales principales de las instalaciones.

De igual forma, en los sectores San Martín, especialmente en la avenida Bienvenido Fuerte Duarte, una gran cantidad de neumáticos fueron incendiados y desperdicios lanzados a las calles.

La situación también está tensa en el interior del Palacio de Justicia, hasta donde llegaron los efectos de los gases disparados por los agentes policiales.

Condena protestas

Con relación a las violentas protestas, el director de la comisión designada por la Procuraduría General de la República, Bolívar Sánchez , condenó la actitud violenta de grupo de manifestantes que apedrearon las instalaciones y se enfrentaron a la Policía Nacional.

El procurador adjunto dijo que no se corresponde el hecho de que mientras la comisión ha estado trabajando sin detenerse para que el hecho sea conocido, grupos de personas estén emprendiéndola contra las instalaciones.

“Mire este pueblo como tristemente está evaluando ese trabajo, mire este pueblo, merece ningún tipo de sacrificio este pueblo, mire de la manera que ellos agradecen el hecho de que se está esclareciendo un caso que aparentaba tan difícil, y en 48 horas la comisión que nombró el procurador general de la República, conjuntamente con los agentes policiales designado por el nuevo director de la Policía Nacional, ese equipo de trabajo, prácticamente resolvió el caso y mire el agradecimiento de este pueblo, es absurdo, que me disculpen, pero no puedo sentirme de otra manera”, externó Sánchez.

Dijo que lleva varios días al frente de la investigación, e indicó “cuantas cosas se han arriesgado y mire la forma como este pueblo agradece, merece la pena eso, este pueblo no merece ningún tipo de justicia porque miren el agradecimiento, lo digo responsablemente Bolívar Sánchez, y que me tilden de lo que quieran, yo tengo ya la edad suficiente para decir lo que me dé la gana”, sostuvo.

El hecho ha llenado de consternación a toda la sociedad dominicana.