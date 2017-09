Huracán Irma deja 6 muertos en Saint Martin; suman 8 con los de PR y Barbuda

El paso del huracán Irma dejó al menos seis muertos en la parte francesa de la isla de Saint Martin, informó Eric Maire, prefecto del departamento francés de Guadalupe.

Fuertes lluvias y vientos sin precedentes de 298 kph (185 mph) azotaron el miércoles la isla de San Martín, Antigua y Barbuda, Bartolomé, las Islas Vírgenes y la costa noreste de Puerto Rico, mientras el huracán Irma avanzaba por el Caribe, dejando ocho muertos, en una trayectoria que lo podría llevar a devastar Florida.

“La gendarmería recién pudo comenzar a salir a media mañana, antes la fuerza del viento no les había permitido salir, no hemos podido, tampoco con los bomberos, explorar toda la isla”, dijo Maire, advirtiendo que este balance no es definitivo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, había advertido que “tendremos que lamentar víctimas” y que cabía esperar un “balance duro y cruel” en la isla franco-holandesa de St. Martin y en la isla francesa de San Bartolomé, donde se reportó un muerto.

Aeropuerto Internacional Princesa Juliana de la isla de San Martín, el tercer aeródromo con mayor número de pasajeros del Caribe, resultó devastado.

Medios regionales, apoyados por material gráfico, reportaron los graves daños sufridos por la infraestructura, con pasarelas de embarque destrozadas y una pista inutilizada por la acumulación de desperdicios, arena y agua, entre otros desperfectos.

Irma, el huracán más fuerte jamás registrado en el Atlántico, destruyó casas e inundó calles en una serie de islas pequeñas en el norte del Caribe, pasando directamente sobre Barbuda y cortando la comunicación con esta isla de 1,700 habitantes.

Esta es solo la segunda vez desde que los satélites comenzaron a seguir a las tormentas, hace unos 40 años, que un meteoro tenía vientos sostenidos de 298 kph (185 mph) por más de 24 horas, dijo Phil Klotzbach, profesor de meteorología de la Universidad Estatal de Colorado. El otro fue el inmenso tifón Haiyan que dejó más de 6.000 muertos en Filipinas en el 2013.

“Es impresionante… parece una sierra circular; me alegro de que la gente de Florida está tomando esto muy en serio”, dijo Klotzbach. “Esto va a ser una tormenta fea. No veo cómo podamos escaparnos de esto”.

Puerto Rico

El huracán Irma abatió el noreste del territorio de Puerto Rico con fuertes vientos de unos 170 kilómetros por hora, y registró su primera víctima.

Las lluvias son continúas e intensas y, según la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Asistencia en Desastres (Aemead), se registran daños materiales que no han sido plenamente cuantificados.

El alcalde de Manatí, José Sánchez, en el norte de la isla, informó que una mujer de 76 años que se cayó mientras era rescatada en su vivienda para ser trasladada a otro lugar más seguro, al ir en una silla de ruedas, murió en el hospital tras sufrir tres paros cardíacos.

En una conferencia de prensa, el director de la Aemead, Abner Gómez, dijo que se han hecho dos rescates de sendos barcos en Culebra y en Fajardo, al este de Puerto Rico, sin que haya que lamentar víctimas.

Tras recordar que no están saliendo vuelos de la isla, Gómez manifestó que la gente debe permanecer en sus viviendas y que más de 600,000 personas permanecen sin energía eléctrica y que alrededor de 50,000 no tienen servicio de agua.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo haber hablado el miércoles con los gobernadores de los estados de Florida, Puerto Rico e Islas Vírgenes con el fin de trasladarles el apoyo del Gobierno ante la eventual llegada del huracán Irma. “Acabo de hablar con los gobernadores Rick Scott, de Florida, Kenneth Mapp, de las Islas Vírgenes, y Ricardo Rosselló, de Puerto Rico. ¡Estamos con todos ustedes”, publicó Trump en su cuenta personal de la red social Twitter. l