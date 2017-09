Denuncia ARL no responde ante accidente a reportero gráfico de CDN

Fernando Martínez, quien ha laborado por más de diez años como reportero gráfico para CDN, dijo que presenta dificultad para hablar y debido al dolor en el cuello y espalda, no puede dormir.

Santiago.- El reportero gráfico Fernando Martínez, denunció que está perdiendo la movilidad de sus brazos, tras un accidente de tránsito que sufrió mientras realizaba sus labores para CDN y que por la negativa de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) en autorizarle una cirugía, no ha podido ser operado.

Dijo que ha depositado todos los documentos necesarios para ser operado de una lesión que presenta en el cuello, la cual recibió tras ser embestido por un vehículo junto al equipo de prensa de la televisora, por una empleada del ayuntamiento de Santiago.

“Fruto de esa lentitud en la aprobación de mi intervención ya estoy perdiendo la movilidad en mi brazo izquierdo y la visión en mi ojo izquierdo, básicamente el llamado es que yo necesito que me aprueben la cirugía para yo poder recobrar mi salud”, narró el reportero gráfico al ser entrevistado por el periodista Máximo Laureano.

Fernando Martínez, quien ha laborado por más de diez años como reportero gráfico para CDN, dijo que presenta dificultad para hablar y debido al dolor en el cuello y espalda, no puede dormir.

“Yo no sé qué es lo que pasa, he dado todos los pasos necesarios, me he hecho todos los estudios, porque los mismos médicos de la ARL me han evaluado y han certificado que necesito la cirugía pero solo me dicen que me llaman y yo no aguanto más este dolor”, adujo.

Martínez quien lleva más de un mes, postrado en una cama, fue impactado por un vehículo conducido por la directora de plazas y parques del ayuntamiento de Santiago, Soraya Suárez.