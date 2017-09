CARACAS (AP) — El gobierno venezolano y la oposición reactivarán el proceso de diálogo que estaba estancado desde finales del año pasado, anunció el martes el ministro de Relaciones Exteriores de Francia.

El canciller francés Jean-Yves Le Drian dijo tras un encuentro con su par venezolano Jorge Arreaza que fue informado de que el miércoles se reactivarán en República Dominicana los diálogos entre el gobierno y la oposición bajo los auspicios del presidente de República Dominicana, Danilo Medina y expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, señala un comunicado que difundió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia.

“Se trata de una buena noticia, la cual espero que muy pronto se traduzca en actos concretos in situ”, afirmó Le Drian tras reconocer que le manifestó a Arreaza la profunda preocupación de Francia por la crisis venezolana.

El ministro francés le insistió a su homólogo venezolano sobre el riesgo de la aplicación de sanciones europeas y la necesidad de que el gobierno de Venezuela dé con rapidez signos concretos de su voluntad por reactivar las negociaciones con la oposición en el marco de un procedimiento que sea “sincero y que tenga credibilidad”, refiere el comunicado.

Le Drian expresó la disposición del gobierno francés, en colaboración con la Unión Europea y los países latinoamericanos, a apoyar el diálogo como la “única vía posible” para salir de la crisis que enfrenta el país suramericano.

Ni el gobierno ni la coalición de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) han ofrecido de momento comentarios sobre la reactivación de las conversaciones.

El diputado opositor Edgar Zambrano expresó que no tenía información sobre el encuentro que se realizaría en República Dominicana, pero dijo a The Associated Press que si la iniciativa de diálogo estaba circunscrita a construir una “salida política inteligente” a la crisis “es bienvenida”. Agregó que el partido Acción Democrática, que es uno de los mayores del país y es integrante de la alianza opositora, estaba dispuesto a respaldar las iniciativas que estén orientadas a evitar la confrontación entre los venezolanos.

Ambas partes iniciaron en octubre del año pasado un proceso para un diálogo que se estancó dos meses después luego que el gobierno y la oposición se acusaron mutuamente del incumplimiento de los acuerdos. El proceso contó con la facilitación del Vaticano y los expresidentes Leonel Fernández, de República Dominicana; Martín Torrijos, de Panamá, y Rodríguez Zapatero.

El anuncio de la reactivación del proceso de diálogo se da en medio de una crisis económica y política que se agudizó tras cuatro meses de protestas antigubernamentales que dejaron más de 120 fallecidos, casi 2.000 heridos y más de 1.000 detenidos.

Para hacer frente a la crisis, el presidente Nicolás Maduro impulsó una iniciativa para una Asamblea Constituyente que fue electa a finales de julio en medio de críticas locales e internacionales. La instalación de la Constituyente en agosto, que acordó entre sus primeras acciones la destitución de la fiscal general Luisa Ortega Díaz y asumió las competencias legislativas de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, desató cuestionamientos de numerosos gobiernos.

Washington acordó el mes pasado sanciones financieras a Venezuela, que incluyen la prohibición a los bancos estadounidenses de realizar nuevas transacciones con el gobierno y la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), las operaciones con bonos y el pago de dividendos al gobierno por parte de Citgo, la filial estadounidense de la empresa petrolera estatal.