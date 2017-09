Firman acuerdo que beneficiará a 50 mil estudiantes

La Cámara de Diputados y el Ministerio de Educación firmaron un convenio de enseñanza en valores del currículo por competencias del sistema educativo, que impactará a más de 50 mil estudiantes de secundaria.



El acuerdo fue suscrito por el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, y el ministro de Educación, Andrés Navarro, en una sesión especial en el hemiciclo, en el que participaron 250 estudiantes de secundaria provenientes de diferentes regionales del Ministerio de Educación.

Allí nueve “diputados estudiantiles” externaron preocupación respecto a la violencia, la alta tasa de embarazo adolescente y falta de acceso a información sobre salud sexual y reproductiva.

La joven de 15 años Avril Mena, en representación de San Francisco de Macorís, expresó la necesidad de que sea incluido en el currículo escolar este tema, para prevenir los embarazos entre las estudiantes y que sus sueños se vean tronchados. “La tasa de embarazo en nuestra región es alta y no vemos que se haga nada para que eso sea diferente”, expresó la joven.

Respecto al tema Navarro manifestó que hay que replantear la educación sexual en el sistema educativo del país, que permita ser más eficiente.

“Pero esta no es la única solución, para referirnos a este tema también hay que hablar del desarrollo de valores en los estudiantes. Tenemos, diputados estudiantiles, que desarrollar un plan de vida, que les permita trazar metas concretas de desarrollo para el futuro”, exhortó Navarro.

Indicó, por experiencia con otras estudiantes, que cuando una joven tiene un plan de vida trazado es muy difícil que alguien la distraiga de su objetivo.

En tanto que Maldonado alentó a los estudiantes a mantener su mirada fija en alcanzar sus metas.

“Ustedes hoy tienen el privilegio que no tuvieron nuestros padres, que no tuvimos nosotros, ustedes tienen lo necesario para triunfar en cualquier área de su vida. El futuro es de ustedes, no permitan que mentes malsanas los distraigan de sus planes”, externó Maldonado.

Agenda legislativa

En virtud del acuerdo, que inicialmente tendrá una vigencia de un año, ambas instituciones se comprometen a mancomunar esfuerzos en la enseñanza de la Constitución de la República, los valores patrios y los principios de convivencia pacífica, así como en procura de elevar el conocimiento de la ciudadanía sobre el rol de los legisladores.

La Cámara de Diputados asume el compromiso de recibir en sus instalaciones, bajo el programa de visitas guiadas, a estudiantes que el Ministerio de Educación escoja para tales fines.

Al respecto, Navarro calificó como un reto llevar “de la escuela a la vida cotidiana” las transformaciones curriculares que se han implementado basadas en siete ejes de ciudadanía.

Sostuvo que “contribuirá a que se fomente un comportamiento ético y ciudadano con el conocimiento de los derechos y deberes ciudadanos”.

Apoyo currículo por competencias

El convenio establece el compromiso de ambas instituciones de trabajar de manera conjunta con los futuros universitarios en áreas vitales del nuevo currículo como: iniciativa personal, autonomía, comunicación, autoestima, desarrollo personal, transparencia, ética, ciudadanía, pensamiento lógico y creativo.

La Cámara Baja auspiciará las charlas sobre la Constitución y los derechos y deberes ciudadanos en los centros incluidos en el programa. Además, pondrá a disposición del Ministerio ejemplares de la Constitución Infantil.