Michelle Pfeiffer regresa a la pantalla con “mother!

NUEVA YORK (AP) — Cuando Michelle Pfeiffer leyó por primera vez el guion de “mother!” de Darren Aronofsky, tuvo una reacción inicial comprensible. “Pensé: ¿qué diablos es esto?’”, recuerda la actriz.

La película de Aronofsky no es de ninguna manera típica, y no es el tipo de proyecto en el que uno esperaría ver a una actriz que ha estado cinco años alejada de la pantalla como Pfeiffer. El filme, intencionalmente envuelto en misterio, es una odisea salvaje y rara de uno de los expertos conjuradores de la oscuridad y el mundo surrealista de los sueños, que deja colgando a los espectadores, y a menudo a los actores, en un vívido estado atmosférico de paranoia.

“Uno en verdad no sabe realmente cómo hablar de esto”, dijo Pfeiffer en una entrevista reciente.

Pero uno de los muchos misterios dignos de indagación en este thriller alegórico de Aronofsky es por qué no vemos a Pfeiffer más a menudo en la pantalla. La buena noticia es que la cinta representa el inicio de lo que podría ser una especie de renacimiento para la actriz de 59 años, cuya acerada belleza e inteligencia lacerante siguen tan devastadores como siempre.

“Estoy realmente emocionada de estar de regreso”, dijo Pfeiffer. “Especialmente de haber trabajado con estos actores estimulantes y estos directores a los que tanto admiro. Lo más emocionante para mí es poder hacer películas con toda esta gente tan talentosa”.

Además de “mother!”, que Paramount Pictures estrena el viernes, Pfeiffer coprotagoniza la próxima cinta de Kenneth Branagh, “Murder on the Orient Express” (“Asesinato en el Expreso de Oriente”), un misterio más chapado a la antigua. Se ha unido al elenco de la secuela de “Ant-Man” (“El Hombre Hormiga”) y hace unos meses estrenó en el Festival de Cine de Sundance “Where is Kyra?”, en la que interpreta a una mujer que lucha por sobrevivir en Brooklyn con el ingreso de su madre enferma. También recibió una nominación al Emmy por su papel de la fumadora y bebedora Ruth Madoff en la película de Barry Levinson para HBO “The Wizard of Lies”.

Es una ráfaga de actividad para Pfeiffer, quien dice que se retiró en parte para enfocarse en su familia. La actriz y su esposo, el productor de TV David E. Kelley, radicados en el norte de California, tienen dos hijos. Ahora con el nido vacío, la actriz retoma su carrera con ímpetu.

“No la tenía en mente porque no había trabajado por un tiempo”, dijo Aronofsky. “Mi directora de casting mencionó que ella estaba interesada en trabajar de nuevo. Me emocioné y de inmediato me interesó la idea. Había pasado un tiempo, así que no estaba seguro de dónde se encontraba. Pero una vez que comenzamos a hablar fue increíble”.

Aronofsky, cuyos créditos incluyen “Black Swan” (“El cisne negro”) y ”Requiem for a Dream” (“Requiem por un sueño”), es un admirador de Pfeiffer desde hace muchos años, pero quedó impresionado con el filo de sus habilidades.

“Simplemente quería aplaudirla en distintos momentos de la película porque hace cosas que son tan difíciles de hacer”, dijo el realizador. “Como cuando alguien dice algo en un momento y se supone que uno tiene que reaccionar con sorpresa o vergüenza y ella logra hacerlo toma tras toma”.

Jennifer Lawrence protagoniza el filme como la dulce y sensible esposa de un poeta interpretado por Javier Bardem. Viven en una hermosa casa de campo laberíntica, pero pronto son acosados por visitantes, empezando por un hombre que llama a su puerta (Ed Harris), su esposa (Pfeiffer) y luego otros. La cinta crece en intensidad con la sensación de invasión; Aronofsky la concibió como una especie de alegoría a una Madre Tierra infestada.

“A veces tengo estos sueños”, dijo Pfeiffer. “Estoy en una casa y tengo que estar en algún lado o tengo que hacer algo y no puedo salir, no puedo encontrar la salida. Sé que un desastre se avecina y sé que nadie me escuchará. Es una terrible pesadilla. Es como la peor pesadilla y no puedes despertar”.

Tras ser nominada a un Oscar por su papel en “The Fabulous Baker Boys” (“Los fabulosos Baker Boys”) de 1989, Pfeiffer se convirtió en una de las más grandes actrices de Hollywood, protagonizando una variada lista de películas que incluyen “Dangerous Minds” (“Mentes peligrosas”), ”Batman Returns” (“Batman regresa”), ”The Age of Innocence” (“La edad de la inocencia”) y “What Lies Beneath” (“Revelaciones”). Esto intimidó un poco a la joven protagonista de “mother!”.

“Me tomó dos días sobreponerme de su belleza y acercarme y decile hola”, dijo Lawrence a reporteros en el Festival Internacional de Cine de Toronto. “Ella es muy normal. Es mamá. Es una mujer muy inteligente”.

También sigue siendo una actriz aventurera que estuvo dispuesta a salirse de su zona de confort para “mother!”. Pfeiffer considera el filme “un verdadero voto de confianza”, pues se comprometió a hacerlo sin entenderlo del todo, con un director que a veces, contó, dejaba al elenco en la oscuridad en momentos de gran drama.

“Acepté cosas que por lo general nunca aceptaría, como que se filmara el proceso de ensayos”, dijo Pfeiffer. “Y honestamente fue excitante. Es emocionante, después de haber hecho tantas películas a lo largo de tantos años, tener una experiencia realmente nueva y única”.