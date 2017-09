Actriz Katyuska Licairac: “Todo llega a su tiempo”

Las tablas dominicanas brindan espacio en estos días a talentos que han forjado un nombre y se encaminan en sus propios proyectos, como es el caso de la actriz Katyuska Licairac.

Tras recorrer diferentes talleres y conocer diferentes técnicas, Licairac se embarcó en su monólogo “Que no se culpe a nadie de mi muerte”, en el Teatro Guloya, el cual tuvo una primera temporada que le abrió nuevas puertas.

“Todo llega a su tiempo”, afirma. “Me voy a Cuba a realizar una especialidad en Método Meisner, en la escuela San Antonio de los Baños. Luego regreso a Santo Domingo con mi monólogo que también está invitado a unos festivales en New Jersey”, adelantó la también comunicadora. Consideró que aunque ha estudiado con actores de la talla de Enrique Chao y Laura García Godoy, entre otros, no significa que no necesite más preparación.

Agregó que la obra es de autoría del mexicano Humberto Robles, con la dirección en la República Dominicana de Viena González.

Su primera temporada se vio interrumpida por su nueva personificación en la obra Anchoítas, la cual llega este viernes a la sala Blue Room de Blue Mall. “Estoy muy contenta porque he tenido un buen año y es muy bonito que te llamen de una producción como esta. Representa también un reto mi monólogo porque cuando te embarcas en el tuyo propio, es tu esfuerzo, trabajas para ti”, sostuvo. Anchoítas es un proyecto de Rosa Aurora López y Chabela Estrella, bajo la dirección de Luis Marcell Ricart. En esta obra, Katyuska contó a elCaribe que interpretará a Mary, la sobrina de la dueña de un salón de belleza. Su personaje es el de una mocana que regresó de Estados Unidos, encargada de las redes sociales.