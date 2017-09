En Monte Plata logran producir más y mejor leche

Sabana Grande de Boyá. En las comunidades de esta provincia la introducción de razas mejoradas de ganado y el respaldo estatal van dejando cada vez más frutos, expresados en la llegada de más litros de leche a los centros de acopio y a las queserías.

Por ejemplo, en la actualidad en el centro de acopio de la Asociación La Altagracia están agrupados unos 49 productores, como parte de un financiamiento que otorgó el Gobierno a finales de 2015 para 45 personas. Ese financiamiento es de 24 millones, aunque el pedido se había realizado por 17 millones.

“Entendíamos que no se le podía dar financiamiento a gente que no acopiara en este centro porque no habría la seguridad de la entrada del dinero para el pago del financiamiento. La meta es que todos nuestros socios sean beneficiarios de futuros financiamientos. En el centro se reciben entre 3,600 y 4,000 litros de leche diario. Eso varía en ocasiones. Cuando se incluye los otros asentamientos de la zona, entonces vemos que la producción ronda los 18,000 litros de leche cada día”, calcula Martín de los Santos, presidente de la agrupación, en una conversación con la prensa.

El diálogo se dio como parte de un recorrido por fincas ganaderas de Monte Plata, encabezado por Emilio Toribio Olivo, director del Instituto Agrario Dominicano (IAD). “Solo aquí, sin contar otros puntos de Monte Plata, si abriéramos el abanico para acopiar toda le leche, estaríamos recibiendo cada día 10 mil litros; pero nos arriesgamos a echar leche que no sea de calidad. De eso nos cuidamos mucho”, dice el ganadero De los Santos. Maneja con certeza el tema. Lleva unos 20 años en las actividades ganaderas y no lo disimula. En Monte Plata hay leche de varios precios, y de ninguno se quejan los ganaderos. “Hemos avanzado bastante”, asegura De los Santos. Cuando la leche es grado A (la usada en el Desayuno Escolar en las escuelas) se vende a RD$25.50 el litro, si es grado 2 a 25, si es grado 3 se vende a 24 pesos y si es grado 4 se comercializa a 23. Eso indica que si el ganadero aspira a lograr un precio más alto, debe subir la calidad de la leche.

La “Visita Sorpresa” que el presidente Danilo Medina realizó al asentamiento Juan Sánchez, el lugar en el que está el centro de acopio mencionado, fue la número 119 del total de visitas que ha girado el mandatario en lo que lleva gobernando. “Te puedo asegurar que ha habido progresos. Luego de eso la membresía se elevó de 72 a 114 socios en la asociación”, dijo De los Santos.

Y agregó: “Antes vendíamos la leche muy barata y hoy podemos decir que hemos más que duplicado el precio, gracias al apoyo del director del IAD y del Presidente, que nos visitó en tres ocasiones”, rememoró, poco antes de que comenzara a llover y fuera necesario recortar el recorrido que se había previsto. “Las acciones del Gobierno buscan reducir la pobreza en la zona y estamos lográndolo”, indicó en otra parte de la conversación el director del IAD. El proyecto corresponde a los asentamientos AC-376 La Altagracia, AC-567 La Charca, AC-222 Rincón Claro, AC-532 Cabeza de Toro, AC-427 Comadreja.

La superficie total de pastos con que cuentan los ganaderos es de unas 13,430 tareas. Se han mejorado 2,000 tareas.

Entre los requerimientos que habían hecho los productores figuraban la ampliación del tanque del sistema de conservación y distribución de leche, de 2,000 a 10,000 litros diarios, la compra de 100 vientres o novillas receptoras y al final se adquirieron 349; la adquisición de un camión refrigerador, una planta eléctrica y fomentar y mejorar pastos, entre otras.