Nabila dice que fue víctima de violencia de parte de Don Miguelo

Tras varias horas de silencio, Nabila Tapia, la ahora ex pareja sentimental del exponente urbano Don Miguelo ofreció su versión de los hechos a través de su cuenta en Instagram, en la cual aseguró que fue víctima de violencia por parte del cantante y que fue ella quien puso la orden de alejamiento y no él.

Don Miguelo dijo este viernes que había acudido a la Fiscalía de San Francisco de Macorís a solicitar una orden de alejamiento contra Tapia.

“En ningún momento he recibido orden de alejamiento del padre de mi hija, y mi hija y su bienestar es lo único que me importa en este momento (…) quiero aclarar que he sido yo quien puso una orden de alejamiento en contra de Miguelo, por ser víctima de violencia física, verbal y psicología durante un tiempo considerado y que callé porque pensé que todo podía cambiar así como por mantener mi hogar”, escribió.

La también modelo aseguró en el mensaje, colgado junto a una foto de la hija de ambos, que el tiempo pasó y las cosas empeoraron en la relación que, obviamente, llegó a su fin.

“Jamás he sido yo la que ha desbaratado el apartamento, no he cometido hechos de violencia con él; esos no son los valores con los que me formé”, justificó.

Adelantó que es la única vez que se referirá al tema y que tiene “todas las pruebas que avalan que ha sido la víctima” y que no es un tema de celos. “No haré publicas porque mi hija crecerá y no quiero que el tiempo se encargue de recordar con publicaciones este mal capítulo de mi vida”, adujo.

Tapia dijo que no hablará mal de Don Miguelo a Living Mariet, su hija en común.