Hipólito Mejía, expresidente de la República, encabezará este miércoles, el acto de graduación de 386 alumnos que culminaron los diplomados impartidos durante el año 2017 por el Instituto de Formación Política Doctor José Francisco Peña Gómez, el cuál preside.

Mejía pronunciará el discurso central de la VII investidura del centro educativo, la cual será celebrada a partir de las 5:00 de la tarde en los salones del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, indica una nota de prensa.

Además del ex mandatario Mejía, encabezarán el acto el rector de la Universidad Católica Santo Domingo, reverendo Jesús Marte; la Pastora Méndez e Yvelisse Prats de Pérez, gerente administrativa y directora Académica, respectivamente, y Luisa Sánchez, coordinadora técnica.

Los graduandos recibirán los títulos de términos, avalados por la Universidad Católica Santo Domingo, de los diplomados en Historia Critica Dominicana, Gerencia Política y Gestión de Gobierno, Formulación y Gestión de Proyectos Sociales, Relaciones Internacionales, Políticas Públicas.

Algunos de estos diplomados se han desarrollado con prácticas de campo, como el de Formulación de Proyectos Sociales y Políticas Públicas con investigaciones en los temas de tránsito y su impacto en los accidentes, el nivel de la delincuencia en los jóvenes entre 14 y 20 años

También, el embarazo en adolescentes, Gestión Integral de los Residuos Sólidos domiciliarios en Santo Domingo Oeste, entre otros.

El instituto surge de las ideas del ex presidente Hipólito Mejía y Ana María Acevedo en crear este espacio generador de conocimientos e informaciones a favor de la juventud dominicana, sin distinción de credos políticos o de cualquier otra índole. En sus once años de fundado ha beneficiado a mas de 7 mil personas mediante cursos, diplomados, talleres, etc., sin costo alguno para los participantes

El instituto doctor José Francisco Peña Gómez imparte docencia desde mayo del 2005 con la finalidad de promover el debate pluralista sobre los problemas nacionales e internacionales y contribuir, mediante actividades formativas de alto nivel académico, a una mejor comprensión de la sociedad dominicana y del mundo.

Tiene ente sus principales propósitos servir de espacio de convocatoria y encuentro de los dominicanos y dominicanas interesados en l ampliación de la democracia, la ciudadanía consciente y la equidad social.