Madre pide castigo ejemplar para conductores causaron muerte de editor de CDN Sport Max

Santo Domingo.-La madre de Engels del Orbe, editor y productor de CDN Sport Max, pidió un castigo ejemplar para los conductores que la noche del 24 de diciembre atropellaron a su hijo, lo que luego provocó su muerte.

Confesora del Orbe, entre sollozos, solicitó a la Policía Nacional y a la justicia, que sometan a los dos conductores implicados en el accidente que el pasado domingo le costó la vida a su único hijo varón, luego de que el carro Toyota negro, placa No. A680687, impactara al Subarú Legacy, placa No. A 642654, en las intersecciones de las avenidas Roberto Pastoriza con Tiradentes, en el ensanche Naco, y luego uno de estos se deslizó golpeando al joven que intentaba cruzar la vía.

“Yo no tuve Noche Buena, me quise volver loca cuando me dieron la noticia de la muerte de mi hijo, por ello pido que la Policía y la justicia le den una castigo ejemplar a esos dos desaprensivos que mataron a mi hijo”, lamentó doña Confesora.

Lea también: Restos de editor de CDN Sports Max serán velados esta tarde

Los conductores de los vehículos implicados en la colisión que le costó la vida a Engels, fueron arrestados este lunes y están en el Palacio de la Policía Nacional.

Engels no estaba casado, y tampoco había procreado hijos propios, según nos comentó su madre, pero había adoptado una sobrina, menor, como su hija.

Los restos de Engels son velados en la Capilla A de la funeraria Savica de Gasue, Distrito Nacional, y según su progenitora, serán sepultado este martes a las 10:00 de la mañana en el cementerio Cristo Redentor.

Engels no murió en el momento del accidente, sino en el Centro Médico Cubano, donde fue llevado tras ser impactado por el vehículo que le destrozó el rostro, tras el impacto, y esto, según los médicos, le provocó un infarto que causó su muerte.