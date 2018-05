Regidor se encadena frente a hospital Jaime Mota de Barahona

Decenas de personas se apostaron este miércoles en las afueras del hospital Jaime Mota de Barahona para protestar por las malas condiciones en la que está ese centro, donde recientemente fallecieron siete bebés.

El regidor Wander Félix, quien se encadenó bajo lluvias frente al centro hospitalario, dijo que hace de forma simbólica porque así es mantiene al pueblo las autoridades de salud de esa provincia.

“Como nos tienen encadenados, estoy tratando a ver si me desencadeno con lo que está pasando aquí, con tantas muertes de niños. Aquí una persona se rompe un pie y cuando van a pedir el yeso, no hay, hay que salir a comprarlo, no hay una jeringa, no hay médicos especialistas en niños y si hay uno no para ahí”, se quejó el concejal.

Manifestó que aunque las autoridades de Salud Pública anunciaron ayer que intervendrían ese hospital, aún no ha visto las acciones. Entiende además que esa medida no es suficiente para resolver las precariedades por la que atraviesa.

Félix pidió que cambien al director regional de Salud y al director del hospital Jaime Mota, Cornelio Rodríguez Ramírez, porque en tiende que no funcionan.

“El Gobierno manda dos millones de pesos para medicamentos y no se ven”, resaltó.

A juicio de otro de los manifestantes, el sistema de salud que ha implementado el presidente Danilo Medina ha fracasado, “como han fracasado otros servicios, ahí no hay medicamentos, ahí no hay nada”.

Entiende que si esa situación se estuviera dando en otro país, la ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino estaría presa.