JCE no entregará fondos a partidos que no han rendido informes

El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) decidió no entregar a los partidos políticos reconocidos que no han presentado sus informes financieros a la fecha, la contribución económica que el Estado otorga a los partidos políticos a través de la JCE.



La comunicación dirigida a los partidos políticos con informes pendientes indica que “a partir de la fecha y hasta tanto no regularice su situación, no recibirá la contribución económica que el Estado otorga a los partidos políticos por intermedio de la Junta Central Electora”. El pleno fue encabezado por el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán.

Las organizaciones que de acuerdo al informe realizado por la Secretaría General de la JCE que a la fecha no han presentado sus informes son el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Alianza País (Alpaís), Partido Humanista Dominicano (PHD), Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Dominicanos por el Cambio (DxC), Frente Amplio (FA), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Alianza por la Democracia (APD), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Partido Demócrata Institucional (PDI), Partido Revolucionario Independiente (PRI), Partido De Unidad Nacional (PUN), Movimiento Provincial Juventud Presente (MIP), Movimiento Independiente Unidad y Progreso (MIUP) y el Movimiento Alianza por el Rescate de Barahona (ARBA).

Los partidos que sí entregaron sus informes están el Partido de Acción Liberal (PAL), el Cívico Renovador (PCR), el de los Trabajadores Dominicanos (PTD), el Demócrata Popular (PDP), Liberal Reformista (PLR) y el Movimiento Democrático Alternativo (MODA). También se encuentran el Nacional de Voluntad Ciudadana (PNVC), el Popular Cristiano (PPC), el Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), el Reformista Social Cristiano (PRSC), el Revolucionado Dominicano (PRD), el Revolucionario Moderno (PRM), la Unión Demócrata Cristina (UDC), y el Socialista Verde (PASOVE).