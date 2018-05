Yeni Berenice aconseja a Blas Peralta que “asuma las consecuencias de sus actos”

La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, se mostró contraria este miércoles a que se anule la condena a Blas Peralta y se ordene un nuevo juicio y pidió al sindicalista “que asuma las consecuencias de sus actos”.

La magistrada planteó que Peralta tiene que aceptar que él asesinó a una persona y como consecuencia tiene que pagar por ello con prisión.

De igual manera, sostuvo que no existe forma en derecho de que Peralta logre que un tribunal no confirme la pena de 30 años de cárcel que se le dictó a Peralta por el asesinato del ex rector de la Universidad autónoma de Santo Domingo -UASD-, Mateo Aquino Febrillet.

“Eso el Ministerio Público lo probó en primera instancia, lo probó en la corte. Esos son argumentos de la defensa que en derecho, evidentemente, no se sostienen”, adujo.

De igual modo dijo que: “Nosotros reiteramos en la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia que no hay forma en derecho de que esa sentencia no sea confirmada. Blas Peralta cometió un asesinato, fue condenado y lo que hemos pedido el Ministerio Público es que sea ratificada su condena, él tuvo el valor para irrespetar la vida humana, al punto que en pleno perímetro central, a plena luz del día cometer un asesinato, que asuma las consecuencias de sus actos, que es su condena”.

La magistrada habló en esos términos al concluir la audiencia del recurso de casación que Peralta sometió mediante el cual pide la anulación de su condena y que se le realice otro juicio. La Segunda Sala Penal de la SCJ, donde se conoció el caso, se reservó el fallo.

