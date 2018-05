La JCE volverá al método de conteo de 2008; no usará los equipos de Indra

El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, informó que para las elecciones del 2020 ese organismo utilizará el mismo sistema de conteo por escáneres que fue usado en las elecciones del 2008, 2010 y 2012.



Castaños Guzmán también adelantó que ese organismo está en un proceso de consenso con la empresa Indra para resolver el problema de los equipos utilizados en el pasado proceso.

“Nosotros no podemos por ningún concepto alegrarnos de eso ni culpar a nadie, eso fue algo que sucedió, pero la Junta entonces tomó una decisión y tiene una posición, no los vamos a usar.

Entonces, ¿qué vamos hacer? Nosotros nos vamos a retrotraer a los que nosotros utilizamos en el 2008, 2010 y 2012 que no hubo una sola contestación, que son los escáneres tradicionales, que nos fue tan bien que la Junta se convirtió en un referente electoral en la región”, expresó Castaños Guzmán en un encuentro con directores de medios de comunicación que realizó el pleno del organismo.

Castaños Guzmán también informó que la Junta encargó un estudio sobre el desempeño de los equipos de los escáneres de Indra a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, a la universidad Intec, el Instituto Tecnológico de las Américas y del Grupo León Jimenes, y que los técnicos de esas organizaciones concluyeron que esos equipos son “peligrosos” y que no deben volver a ser utilizados.

“Una vez se puso en duda el informe de Miguel Ángel García, buscamos una voz independiente, nosotros buscamos a PUCMM, INTEC, Grupo León Jimenes y el ITLA, ellos buscaron sus mejores técnicos y les hicieron un expertiz a los equipos. Primero dicen no los usen porque son peligrosos, si deciden usarlos, deben usar solo cuatro mil para poderlos gerenciar, cambiar el software y las pilas, formar técnicos con mucho tiempo, eso sería bueno si no tuvieran costos y si no fueran peligrosos, es decir, que fallen”, explicó el presidente del organismo electoral.

De su lado, el juez Roberto Saladín informó que el organismo electoral está en una especie de consenso con Indra para resolver el problema de los equipos, pero aclaró que esa empresa estaba consciente “de que la junta pudo haber tomado esos equipos en arrendamiento por el problema de la obsolescencia programada que tienen los equipos informáticos, porque con el solo hecho de estar almacenados ya perdieron un 30% del valor, y supuestamente por cada año adicional un 10% más, sumado a los 15 mil dólares que se pagan mensualmente por los almacenes donde están guardados.

En 2017, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana le recomendó a la JCE cumplir con el cronograma de pagos establecidos con la empresa Indra, que suplió equipos técnicos para el registro de votantes y el conteo de los sufragios en las elecciones de 2016.

Primarias abiertas

Sobre las primarias abiertas y simultáneas, la Junta Central Electoral insistió en que el costo para el montaje de ese proceso es de 5 mil 628 millones de pesos, distribuidos en 3 mil 448 millones que costarían la impresión de boletas y otros materiales; en capacitación de personal, 39 millones; en gastos operacionales mil 696 millones y en las mesas electorales y personal unos 444 millones de pesos.

El director de elecciones, Mario Núñez, explicó que esos costos incluyen los gastos en el voto en el exterior, donde se ha presupuestado que se gastarían unos 23 millones de pesos, que incluyen el pago del personal de las mesas electorales en el territorio norteamericano de 900 dólares y en los países europeos 900 euros a cada uno de los integrantes de esas mesas.

Núñez explicó que se proyectan 375 mesas en América, y 125 en Europa, esas mesas estarán integradas por cuatro personas, una menos de la que se usa en el proceso electoral convencional, mientras que en el territorio nacional se establecerían 16,500 colegios electorales y 66 mil personas, es decir, cuatro por cada mesa.

Indicó que en la proyección para una eventual organización de primarias abiertas y simultaneas, la Dirección de Elecciones ha contemplado que los 26 partidos y los tres movimientos políticos presenten tres precandidatos para cada una de los siete niveles de elección que se estarán escogiendo, que son presidentes, alcaldes, directores de distritos municipales, senadores, diputados, regidores y vocales.

“Si nos acogemos al criterio de que sean tres precandidatos por cargos estaríamos hablando de un estimado 197 mil 262 candidatos y candidatas solo si incluimos los cargos de los titulares. Si incluimos también los suplentes, estaríamos hablando de más de 320 mil candidatos”, explicó Núñez durante una presentación a los directores de medios.

De su lado, Castaños Guzmán recordó que el proyecto de Ley de Partidos que sometió la Junta Central Electoral siempre ha dejado que los partidos políticos decidan su propia modalidad para escoger a sus candidatos.

Audiencia pública

El pleno de la Junta Central Electoral informó que este miércoles realizará una audiencia pública con los partidos políticos para tratar la resolución que propone la distribución de los diputados representantes del Distrito Nacional y las provincias para las próximas elecciones.