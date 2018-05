La mujer había invitado a Letizia a visitar su parcela en 2017, cuando la conoció durante un viaje a España para ofrecer su testimonio en una conferencia organizada por el banco español.

“Nunca en mi vida pensé que ese sueño se me iba a hacer realidad; me siento contenta, me siento orgullosa”, dijo Céspedes a los periodistas luego de su encuentro el martes con la representante de la realeza española.

Céspedes es integrante de una cooperativa de pequeños agricultores que a través de microcréditos comenzó la producción de banano orgánico para exportarlo a Europa.

Los 24 integrantes de la cooperativa Los Taínos han podido sacar a sus familias de la pobreza a través de la producción de banano, aseguró a los periodistas Osmar Benítez, ministro de Agricultura.

Letizia también visitó una a asociación de mujeres, de la que forma parte Céspedes, dedicada a la fabricación de galletas y panecillos elaborados con esa fruta.

En su última actividad en República Dominicana, la reina española visitó en Baní, 70 kilómetros al este de Santo Domingo, una entidad dedicada a prevenir el embarazo entre adolescentes.

La reina se había reunido la víspera con el presidente dominicano Danilo Medina y su esposa, Cándida Montilla, y visitó un proyecto de potabilización de agua financiado con cooperación española en una comunidad rural.

Montilla mostró a Letizia lo que se considera el programa más importante del despacho de la primera dama: un centro de atención a niños autistas y con síndrome de Down.