Advierten sobre remedio para dentición dirigido a niños

WASHINGTON (AP) — Reguladores de salud en Estados Unidos advirtieron el miércoles a los padres sobre el peligro de los remedios para la dentición que contienen un popular ingrediente analgésico y pidieron a los fabricantes que dejen de vender sus productos dirigidos a bebés e infantes.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) dijo que varios geles y cremas que tienen benzocaína pueden tener efectos colaterales inusuales pero que pueden ser mortales en niños, especialmente en menores de 2 años.

La agencia ha estado advirtiendo sobre estos productos desde hace una década pero se siguen reportando enfermedades y muertes. Ahora quiere que estos productos para la dentición desaparezcan de los estantes, resaltando que existe poca evidencia de que estos funcionan.

“Exhortamos a los padres, tutores y minoristas que venden estos productos a escuchar las advertencias y no usar productos sin receta que tienen benzocaína para aliviar el dolor cuando salen los primeros dientes”, dijo el comisionado de la FDA Scott Gottlieb en un comunicado.

La FDA dijo que tomará medidas legales en contra de las empresas que no retiren sus productos para niños de manera voluntaria tan pronto como sea posible.

Productos populares sin receta como Orajel, Anbesol y decenas de marcas genéricas de farmacias también usan benzocaína para aliviar dolores de dientes y fuego labial en adultos. Los productos para adultos pueden permanecer en el mercado pero la FDA quiere que las compañías agreguen nuevas advertencias. Los fabricantes tienen 30 días para responder al pedido del gobierno.

La benzocaína puede causar una inusual condición sanguínea vinculada a potenciales problemas de respiración que pueden ser mortales. El ingrediente analgésico puede interferir con una proteína que transporta oxígeno en el torrente sanguíneo. Algunos de los síntomas son falta de aire, dolor de cabeza y taquicardia.

Uno de los productos con benzocaína para la dentición de niños es Baby Orajel, cuya caja dice: “Alivio instantáneo para el dolor de dentición”. Este producto es manufacturado por Church and Dwight Co. Inc., con sede en Nueva Jersey. Un representante de esta compañía no pudo ser ubicado de inmediato para comentar al respecto.