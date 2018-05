Vocero: Martinelli dejará de apelar su extradición

“Por medio de la presente los estoy autorizando para que divulguen ya a todo el mundo que estoy renunciando a apelar tanto la fianza como el hábeas corpus”, expresó Martinelli en la breve nota de un párrafo difundida por varios medios de comunicación entre ellos Panamá América, de su propiedad. “Me estoy acogiendo a lo que dice el tratado de extradición “, manifestó.

Camacho dijo que la decisión de Martinelli no ha sido presentada ante la respectiva instancia judicial estadounidense aunque el abogado del ex gobernante, Sydney Sittón, señaló al diario La Prensa que la medida sería comunicada el jueves a una corte de apelaciones en Atlanta.

La defensa de Martinelli había presentado varios recursos en esa corte de apelaciones contra la decisión de la jueza Marcia Cooke, del Tribunal Federal del Distrito Sur de la Florida, que rechazó un hábeas corpus a favor del exmandatario en enero.

Esa misma jueza accedió en febrero a un pedido del Departamento de Justicia para que el expresidente permanezca detenido un día después de haberle concedido la prisión domiciliaria bajo una fianza de un millón de dólares.

Ni Camacho ni Sittón explicaron las razones de la decisión de Martinelli aunque anunciaron que divulgarán más adelante un comunicado con detalles.

El abogado del expresidente en Estados Unidos, Marcos Jiménez, no respondió un mensaje de The Associated Press en busca de información.

En el expediente judicial que aparece en línea la última información disponible señala que Martinelli tiene una audiencia en Miami ante tres jueces de la corte de apelaciones el 19 de julio. La información fue ingresada el miércoles. Tras recibir la carta de Martinelli esa corte debería informar cuál es su decisión.