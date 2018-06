Rojas Gómez dice resolución de JCE es inaceptable e inconstitucional

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Bautista Rojas Gómez, consideró este jueves como inaceptable e inconstitucional que la Junta Central Electoral (JCE) pida la colaboración del Ministerio de Interior y Policía, las gobernaciones provinciales, y las alcaldías, el hacer valer la resolución de ese órgano que prohíbe las actividades proselitistas adelantadas.

Dijo que ese pedido resulta sospechoso porque puede aludir a tiempos pasados en los que restringían las libertades en el país.

Sostuvo que sus críticas no son personales el presidente de la JCE, sino al pleno en su conjunto del organismo comicial el cual entiende que pudiera estar respondiendo a intereses que no especificó. Rojas Gómez indicó que los seguidores del ex presidente Leonel Fernández seguirán realizando actividades políticas en el marco de la ley.

Señaló que la Constitución de la República consagra la libertad de asociación, reunión, y de expresión y difusión del pensamiento.

Manifestó que no hay dudas de que una parte considerable del pueblo dominicano quiere que el ex presidente Leonel Fernández vuelva a dirigir los destinos del país.

