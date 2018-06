Ofrecen misa por el día de San Juan Bautista

La Embajada de la Orden de Malta en el país celebró su tradicional eucaristía en conmemoración del Día de San Juan Bautista, patrón de esta institución, en la iglesia Regina Angelorum.



La misa fue oficiada por el Arzobispo Metropolitano, monseñor Francisco Ozoria, y el secretario de la Nunciatura Apostólica, monseñor Álvaro Izurieta.

Al pronunciar su discurso, el embajador Frank Rainieri destacó que la Orden de Malta mantiene relaciones bilaterales con más de 100 estados y con la Unión Europea, una misión permanente de observación ante las Naciones Unidas.

Asimismo, informó que tienen presencia en 120 países, a través de asistencia humanitaria tales como misiones médicas, atención a los refugiados de países en conflictos, distribución de medicamentos y materiales básicos de supervivencia, así como ayuda a las víctimas de desastres naturales y labores sociales, sin importar sus creencias religiosas, entre otros servicios.

Reveló que este año el país recibió de parte de sus socios internacionales Food for the Poor, Americares y Direct Relief once contenedores de ayuda humanitaria, valorados en millones de dólares, que contienen medicina, equipos médicos, material quirúrgico, ropa y juguetes.