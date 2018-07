Miriam Germán envía carta al Procurador y rechaza “irrespeto”

Santo Domingo.-La presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, envió una carta al procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, en la cual criticó las recientes declaraciones de la directora de la Pepca, Laura Guerrero Pelletier, a las cuales calificó como “insultos”.

La jueza recordó que “con sus expresiones, esa Distinguida Señora se comportó como sin el Magistrado Ortega fuera el único que garantiza que el proceso siga, no sé qué pensará este Magistrado, pero es un insulto que una parte presente a un Juez como proclive a decidir un proceso a su favor, eso no es justo con alguien que como Ortega obra con corrección y de cuya honorabilidad no tengo motivos para dudar”, resaltó.

Agregó que con esas declaraciones se insultó a los otros quince jueces de la SCJ, colocándolos como favorables a la “impunidad y a los procesados”.

“Usted y su subordinada prefirieron usar la soberbia, nos insultan a todos, y no a cualquier tribunal, a la Suprema Corte de Justicia, que no somos mejores que nadie pero al igual que cualquier otro tribunal estamos obligados a decidir con imparcialidad”, expresó en la misiva.

Añadió que el Procurador cree “que todo se resuelve poniendo una implacable presión mediática, eso a la larga no funciona, además de que no es aceptable, parece como si su propósito fuera crear una pugna que nos lleve a un mal de fondo”.

Además, Germán Brito señaló que a Laura Guerrero tuvo incontinencia verbal y “ni siquiera reparó en que su accionar la colocaba como posible de violación de la Ley 6132”.

Más adelante, especificó que “si no olvidamos las reglas de las instituciones ligadas al quehacer de la justicia, no hay súbditos, por tanto, ni usted, ni la distinguida señora Laura Guerrero Pelletier tienen derecho a dirigirse a nosotros como si fuéramos sus súbditos entre cuyos deberes están el soportar insultos injustificados”, aseveró.

Por último, la titular de la Segunda Sala de la SCJ, explicó que la PGR corre el riesgo “de que sus insultos, algunos por encargo, sean vistos como una proyección de temores y falencias. Si surge un malestar de fondo, lo crearon ustedes y eso es lamentable”.