Santo Domingo. – Más de dos millones de dominicanos que no recibían agua potable y que, en otros casos, la recibían de manera irregular hoy cuentan con el servicio, gracias a la gestión de los últimos años del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).

El director de la institución, Wellington Arnaud, así lo informó durante una emisión del podcast “Seguimos Unidos con Luis”, donde también refirió que, en ese mismo lapso, se le dotó de tratamiento de aguas residuales a un millón de ciudadanos.

El funcionario indicó que esa entidad puso en marcha un plan amplio de desarrollo de infraestructura de acueductos en el país, donde se construyó el equivalente a 1.6 kilómetros de tubería por día.

En cuanto a la construcción en las diferentes regiones, Arnaud indicó que la gestión del presidente Luis Abinader se ha encargado de saldar una deuda histórica con las provincias más empobrecidas.

Dijo que en Monte Plata se han invertido más de RD$2,500 millones, mientras que en los 16 años anteriores al actual Gobierno, años en los que se habían destinado tan solo RD$500 millones.

El director de INAPA agregó que estas construcciones son costosas y que, sin embargo, Abinader ha ordenado darles prioridad.

“Hacer un acueducto para 10 mil personas puede costar aproximadamente 100 millones de pesos. Un alcantarillado con su planta de tratamiento puede costar el doble. No obstante, hay que reconocer la valentía y la decisión del presidente Luis Abinader que lleva adelante esas obras, independientemente de que esas son obras que no te generan un capital político porque no se ven; pero mejoran la calidad de vida de la gente”, manifestó Arnaud.