Puertorriqueños viven su retiro en República Dominicana

El éxodo masivo de boricuas es tema común en los últimos años. Pero, cuando se piensa en emigrar en busca de mejores oportunidades, muchos puertorriqueños dirigen la mirada hacia los Estados Unidos. Sin embargo, la República Dominicana se ha convertido en un destino ideal para un sector de la población que decide establecer su domicilio en la vecina isla.

Según el artículo publicado por primerahora.com, de Puerto Rico, usualmente son los estudiantes, quienes se movilizan a la República Dominicana para continuar sus estudios en la rama de la medicina, pero se ha reportado un aumento en la cantidad de personas jubiladas y hasta empresarios que ven nuevas posibilidades de desarrollo en el vecino país.

Tal es el caso de Alexis Colón Rodríguez, un sanjuanero pensionado que venía sufriendo los embates de la economía en la isla hasta que en el 2013 no pudo más y decidió hacer sus maletas e irse a la República Dominicana.

“El Gobierno estaba yéndose a la deblace y cuando Alejandro García Padilla anunció la cantidad de la deuda del país y vi que la Junta estaría tomando el control de todo, tomé la determinación de irme”, relató Colón.

En ese entonces, el cheque de seguro social de $1,200 que recibía no le daba para la renta, alimentos, luz, agua y transportación. Además, su incapacidad no le permitía trabajar para obtener más ingresos y se vio obligado a repensar su futuro y buscar alternativas.

“Los altos costos del IVU, el aumento en los alimentos y la gasolina me llevaron a tomar la decisión de mudarme porque ya el Seguro Social no me estaba rindiendo para nada. Para colmo, el sistema de transportación pública en Puerto Rico está obsoleto, por lo que tenía que quedarme en casa para ahorrar un poco y eso me deprimía”, comentó el pensionado de 54 años de edad, quien había vivido tres meses en la República Dominicana, por lo que había experimentado el estilo de vida allá.

En julio de este año, se cumplió el quinto aniversario de su mudanza y Colón no se arrepiente de su decisión, pues confiesa que su pensión le permite sufragar sus gastos y hasta le sobra para vivir.

“El dinero del Seguro Social me da y me sobra para sobrevivir aquí, ya que un dólar americano son 49.76 pesos dominicanos. Vivo alquilado en una casa de cemento en la zona de María Auxiliadora, la casa tiene dos habitaciones, incluye agua, luz, cocina y sala grande y pago $150 americanos que son 8,500 pesos dominicanos. Además, los costos de la luz son demasiado inferiores a Puerto Rico. Cuando pagaba luz por separado eran cerca de 250 a 300 pesos dominicanos que son como $5.00 o $6.00 dólares americanos”, detalló Colón.

Además de esta diferencia en el costo de vida, el sanjuanero asegura que hay aspectos en los que la República está mejorando, como la educación, la transportación y el turismo. Mientras que en renglones como la criminalidad la cosa sí es preocupante.

“Han abierto como 210 escuelas en cuatro años. La transportación es excelente, si estás cinco minutos en una parada es mucho. Eso sí, la criminalidad está mala. El problema mayor es la violencia doméstica porque aquí los hombres se creen que las mujeres son de su propiedad, que son sus esclavas. Tampoco puedes salir por ahí en la noche ni estar a cualquier hora con prendas ni celulares en la mano porque te matan por eso”, comentó el boricua, quien añadió que una modalidad de cuidado en Dominicana es que “los mismos policías te detienen y te hacen un ‘macuteo’. Eso es que te piden dinero para dejarte ir”, relató.

A pesar de esto, Colón se ha adaptado a las circunstancias y opta por no salir de noche para no meterse en problemas. Y, a pesar de que acepta que añora regresar a su Isla, no lo ve como una opción a corto plazo por la situación fiscal del País.

“Amo a mi País y lloro cada vez que salgo. Extraño a mi familia y la comida pero, como lo estoy viendo, con eso de que la Junta Fiscal se irá después del 2022, no creo que pueda regresar a vivir allá pronto”, sostuvo Colón.

Dicen que son más los boricuas en Quisqueya

Otro boricua que encontró en la República Dominicana un nuevo hogar es Luis Noel González, un riograndeño retirado que lleva cinco años residiendo en la Provincia Samaná, donde halló un lugar idóneo para pasar su retiro.

Desde su llegada, González se dedica a investigar cuántos compatriotas residen en Dominicana. Este esfuerzo le llevó a crear la Asociación de Boricuas en Quisqueya ASO Borinqueña, con el fin de documentar la migración de puertorriqueños al vecino país.

Sin embargo, en sus investigaciones, se topó con un escollo, ya que en documentos oficiales muchos puertorriqueños suelen clasificarse como ciudadanos americanos y no hay una certeza de su país de procedencia.

“Hay la tendencia de confundir el ciudadano americano con el puertorriqueño, ya que en los documentos de entrada de migración y aduana ponen que son ciudadanos americanos y eso crea una confusión para precisar cuál es la población de boricuas acá. Lo sé porque buscas los nombres de esos americanos y son nombres típicos de puertorriqueños”, precisó el presidente de la ASO Borinqueña.

Según González, hay varias estadísticas donde se intenta establecer la población

boricua, como por ejemplo el Censo del 2010, el cual reveló que 5,763 puertorriqueños residían en República Dominicana para entonces.

Luego, en la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes del 2012 se encontró que la cifra era menos, con 4,416 boricuas y, en el 2017, se produce una segunda encuesta donde se contabilizaron 2,204 puertorriqueños.

Sin embargo, el presidente de Boricuas en Quisqueya entiende que este decrecimiento en la población no responde a la realidad sino a una confusión y a la falta de especificaciones claras y cambios que son necesarios ejecutar en la documentación de inmigración.

“Nosotros sostenemos que son muchos más los boricuas que residen en República Dominicana. Esas encuestas no revelan la verdad porque siete años después del Censo 2010 se reduce los residentes a la mitad. Cuando se hace un conteo se confunde el ciudadano americano con el puertorriqueño. Es por eso que nosotros como organización nos hemos propuesto realizar un conteo para saber cuántos puertorriqueños viven aquí. Mi opinión es que pasan los 15 mil puertorriqueños”, aseguró Feliciano, quien suele recorrer varias zonas de la República Dominicana en busca de documentar cuántos compatriotas boricuas han emigrado y espera poder recaudar fondos para hacer su propia encuesta.

Por su parte, el Cónsul General de República Dominicana en San Juan, Franklin Grullón, validó que en los últimos cinco años se ha evidenciado un movimiento mayor de puertorriqueños que solicitan visas para residir, trabajar y estudiar en el vecino país.

“Hemos constatado un aumento considerable en la solicitud de visa de residencia y trabajo. También ha aumentado la visa de estudiantes. En lo que va de este mes, en el Consulado de San Juan se han solicitado 20 visas y antes solicitaban entre una y dos visas mensuales”, indicó Grullón.

Según el cónsul dominicano, esta migración de puertorriqueños hacia Quisqueya puede deberse a varios factores como la diferencia en el costo de vida, el desarrollo económico que ha venido proliferándose en la República Dominicana y, por ende, la facilidad para encontrar empleo.

“Lo atribuyo (el éxodo) al hecho de que República Dominicana ha mantenido un crecimiento y un desarrollo económico constante los últimos años. El sector turístico y el empresarial han tenido un auge increíble. En términos de manutención, también es un atractivo porque en Puerto Rico una persona retirada con $1,500 o $2,000 no puede adquirir lo que obtienen allá (en República Dominicana) con el mismo dinero. Por eso vemos muchas personas mayores que han decidido irse a vivir a la República”, expuso Grullón.

Sin embargo, el consulado no puede establecer unas cifras exactas de cuántos puertorriqueños salen del País hacia la República Dominicana debido a que muchas veces los boricuas no solicitan su visa de residencia desde que salen sino tiempo después de establecerse en el vecino país.

“Hay una cantidad de puertorriqueños que no han pasado a regularizar su visa de residencia. Como pueden visitar la República Dominicana sin visa de turista, se van, exploran y cuando ven que les gusta y que están establecidos, entonces buscan regularizar sus documentos. Otros se van con visa de turistas y pagan penalidad a la hora de salir de República Dominicana”, explicó el cónsul dominicano.

Este movimiento de boricuas a Quisqueya estiman que se mantendrá estable incluso que seguirá creciendo en la medida en que la República Dominicana siga capitalizando y desarrollando su economía como hasta el momento, mientras Puerto Rico lucha por sostener su población y evitar que sigan abandonando el 100 x 35 con tanta prisa.

“Estamos encabezando la marcha en la captación de inversionistas de diferentes países que se están instalando en República Dominicana y esto está trayendo diferentes empresas al país. Estimamos que el movimiento de puertorriqueños, venezolanos, colombianos y ciudadanos de otros países siga aumentando porque cada día hay más oportunidades de trabajo y la manutención es más accesible para tener una calidad de vida digna”, puntualizó el cónsul dominicano.

Costos en Puerto Rico

Alquiler: $446 – el costo promedio por vivienda en la Isla para cuatro integrantes.

Agua: $50 – $80 – el costo promedio de agua para una familia de cuatro integrantes.

Luz: $150 – $300 – el costo promedio de luz para una familia de cuatro integrantes.

Costos en República Dominicana

Alquiler: $150 (que son 7,464 pesos dominicanos). Casa de cemento con dos habitaciones, cocina y sala amplia, incluye agua y luz.

Si las utilidades se fueran a pagar aparte:

Agua: $5-$6 Costo promedio para una familia de cuatro integrantes.

Luz: $5-$6 Costo promedio para una familia de cuatro integrantes.

$1 equivale a 49.76 pesos dominicanos.