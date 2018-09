Del Orbe sueña con los Panam de Lima

Medickson del Orbe no se detiene en su afán por formar parte de la delegación que representará al país en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú el próximo año.



Con un año de importantes logros en el judo, Del Orbe espera poder cumplir con ese sueño y para lograrlo trabaja sin descanso. “Esa es mi meta”, dijo Del Orbe. “Este ha sido un año muy importante para mi carrera en todos los sentidos. Ya la gente me conoce y va a las competencias en las que participo y eso me llena de satisfacción”, agregó.

En los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia, el nativo de San Francisco de Macorís aportó una de las 25 medallas de oro conseguidas por República Dominicana.

El pasado fin de semana también obtuvo una presea dorada durante el Panamericano Open, que se celebró en el pabellón de balonmano del Parque del Este.

“Vamos a seguir luchando para buscar la clasificación para los Panamericanos de Lima y poco a poco también vamos a seguir avanzando para buscar la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Habrá mucho Medickson por rato. Vamos por la medalla panamericana de Lima”, expresó el joven judoca de 22 años, que compite en la división menos 81 kilogramos. Informó que, como parte del proceso de preparación, en los próximos días estará viajando a Hungría donde tendrá una base entrenamiento con miras los Juegos Panamericanos de 2019.

“Tengo una preparación muy buena. Entreno muy fuerte para que, con la ayuda de Dios, pueda estar en los Juegos Panamericanos y a la vez poder colgarme una medalla”, indicó Del Orbe.

Judo fue una de las disciplinas que mayor cantidad de medallas aportó al país en los Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, con un total de 12, repartidas en tres de oro, tres de plata y seis de bronce.

Tiene cuatro meses que reside en España

Para Del Orbe, España se ha convertido en su segunda casa. Lleva al menos cuatro meses allí como base deportiva gracias al programa Creando Sueños Olímpico (Creso), que lo respalda. “Muchas veces se torna complicado porque estás lejos de tu familia, pero es un sacrificio el que hago para poder seguir representando mi país lo más alto posible”, expuso.