Antonio Marte dice el viernes tomarán decisión sobre precio del pasaje

El presidente de la Central Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, anunció este martes que el próximo viernes tomarán una decisión en torno al precio de los pasajes, en una asamblea que se llevará a cabo a las 10: 00 de la mañana.

No obstante, reconoció que hay algunas rutas de transporte que ya han aumentado el pasaje debido al costo de los combustibles. En la semana pasada, Marte anunció que en esta semana habría un aumento del precio del transporte de sus unidades.

“El viernes si Dios quiere nosotros vamos a tomar una determinación. Hay algunas rutas que han aumentado los pasajes, pero esas rutas que han aumentado los pasajes, qué se está dando con eso, yo no le voy a decir que lo rebajen porque el dinero se le ha terminado, yo no tengo dinero para dárselo, entonces como se le ha terminado el dinero para echar combustibles, han tenido que aumentar los pasajes”, dijo al ser entrevistado por Pablo Mckinney y Nelson Rodríguez, en el programa Enfoque Matinal, que se transmite por CDN, canal 37.

Insistió “el viernes habrán dos situaciones o aumento a los guaguas paradas en los talleres”.

Te recomendamos: Conatra anuncia aumentará más de RD5.00 a precios de pasajes

Marte reconoció que la población no soporta un aumento en el precio del pasaje “porque se está cayendo muerto el país “.

“Cuando tu aumenta el transporte el pasajero no sale, el pasajero se queda, los autobuses andan vacíos y tú debes recortar cantidad de autobuses que tiene por terminales y dejarlas paradas. Es un problema fuerte que hay”, dijo Marte.

Aseguró que el pueblo está de acuerdo con se aumente el costo de los pasajes. “El pueblo está de acuerdo porque nosotros estamos haciendo lo que debemos hacer. Fuimos a Industria y Comercio diciéndole al pueblo no te queremos aumentar el pasaje. Hablamos con el Presidente, con Montalvo, con Franchesca, hablamos con todo el mundo buscando solución antes de”.

Por otro lado, el presidente de Conatra abogó por que el gobierno someta al Congreso una modifica la Ley 112-00 de Hidrocarburos.

“La solución no es ese métrico ni ese teleférico, esa no es la solución porque el Teleférico no entra a todos los barrios. Soluciones que yo entiendo que el Gobierno debe hacer, el gobierno tiene su Congreso, como lo quiere hacer todo perfectamente, que mande la modificación de la ley de los carburos y eso es aprobado en tres días”, sostuvo.

Insistió que el gobierno debe buscar a la mayor brevedad una solución al problema de los combustibles y “los precios que se han generado tanto en los lubricantes, las gomas, las baterías y los impuestos”.

“Todos los cargos adicionales que tiene esa ley prácticamente que van en perjuicio del sector y del pueblo se les quiten todos esos cargos”, insistió.

Además, Marte manifestó que la Tarjeta Bono Gas no la tiene un 15 por ciento de los choferes del transporte público.

Sostuvo que en todos los países del mundo el transporte, a través de cooperativas, compra combustibles más barato.

“Porque no debe comprar combustible al mismo precio que otros con vehículo de lujo pueden comprar, para nosotros dar un servicio”, indicó.

Afirmó que el sector transporte ha quebrado por el costo de los combustibles, puso como ejemplo de ello que por esa situación él está cerrado tres de sus empresas.

“Ya yo quebré en esas empresas, lo único que estoy haciendo es terminando de ponerme al día con Impuestos Internos”, dijo.

Sostuvo que en el país, debido a los aumentos del costo de la comida, los combustibles, entre otros, puede haber un estallido, “Aquí puede pasar lo mismo que cuando Salvador Jorge Blanco”.

“Ayer tu viste las calles militarizadas porque la Secretaría de las Fuerzas Armadas, la Policía creía que aquí iba a haber un estallido en el día de ayer y yo mismo hablé con el ministro de las Fuerzas Armadas y le dije a Rubén-ministro de Defensa- ‘recoge esos militares que aquí no va a pasar nada’ ”, indicó.

Además, Antonio Marte consideró que el concho debe ser eliminado “y que se convierte en grandes empresas, en fideicomiso, cooperativas, en consorcio donde los choferes puedan estar”.

“Un chofer de carro lo que vive es todos los días más pobre, sale a la calle a conchar con un tanque de gas, lo quita y mandar a sancochar los plátanos. El carro no te da seguridad. Todos los choferes estamos de acuerdo con que se cambie el sistema de concho por transporte masivo”, agregó.