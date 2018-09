Katherine Rodríguez: “Soy una guerrera”

La taekwondista trabaja sin descanso para estar en los Panamericanos de Lima así como en los Juegos Olímpicos de 2020

Katherine Rodríguez sabe del largo camino que tuvo que recorrer para poder lograr su clasificación para los pasados Juegos Olímpicos celebrados en 2016 en Río de Janeiro, Brasil. Los resultados no fueron los que ella se trazó en ese entonces debido a que cayó en la primera ronda.

Tras esa caída, la joven taekwondista se ha levantado y sin perder la fe, se prepara para estar de nuevo en esta importante cita que en esta ocasión se celebrará en Tokio en 2020. “Soy una guerrera”, puntualiza Rodríguez. “Ahora me he levantado con mucho más ánimo para estar otra vez en los Juegos Olímpicos. En Río no pude, pero como soy una persona de mucha fe, en Tokio espero lograrlo. Quiero escribir mi nombre al lado de otros grandes atletas que han puesto el nombre de República Dominicana en alto en unos Juegos Olímpicos”, agregó. Para lograr ese objetivo, Katherine ha estado de lleno en diferentes competencias buscando puntos que la lleven a formar parte de la delegación dominicana que estará presente en el certamen olímpico.

“Desde que pasaron los Juegos Centroamericanos los días de descanso han sido pocos. Pero lo más importante es el deseo competitivo que tengo al igual que mis demás compañeros de la selección. En esto no soy yo sola”, manifestó Rodríguez. Entre las competencias que Katherine estará participando están el Grand Prix que arranca hoy y hasta el viernes en la ciudad de Taoyuan en Taiwán. Luego verá acción en el President Cup a desarrollarse del 12 al 14 de octubre en Las Vegas, Nevada, para cerrar el año en el Campeonato Mundial Militar en Marina d´Or, Valencia, España del 29 de noviembre al 2 de diciembre.

A esto también se agrega su preparación con miras al clasificatorio de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, que se celebrará en la República Dominicana. “No es fácil lo que resta de año en cuanto a competencias se refiere. Este ha sido un año de mucho trabajo y de muchos logros. Eso nos da mucho más ánimo para seguir compitiendo con fuerza y lograr la meta que es estar en los Juegos Panamericanos de Lima y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”, señaló Rodríguez.

La delegación dominicana, para los Juegos de Río, estuvo conformada por 29 atletas en once deportes. Luisito Pie fue el único que pudo conquistar una medalla (bronce), la séptima en este tipo de certamen.

Rodríguez ganó la medalla de oro (categoría +73 kilogramos) en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia. Con su presea dorada, superó su actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Mayagüez, Puerto Rico en el 2010 donde obtuvo plata en los 67 kilos, mientras que en Veracruz, México 2014 no subió al pódium.

Concentración en México

Para la selección de taekwondo, es ya una tradición viajar a San Luis de Potosí, en México, para hacer una base de entrenamiento. Se espera que a mediados de febrero del próximo año tomen vuelo hasta esa ciudad azteca para concentrarse con miras al clasificatorio de los Juegos Panamericanos.

“Volvemos otra vez por el compromiso que tenemos de buscar la clasificación para los Panamericanos de Lima. Los resultados que hemos logrado en esas concentraciones que allí realizamos han sido muy buenas gracias al respaldo que nuestra federación ha venido realizando”, apuntó la destacada atleta. Además de Rodríguez, la selección es conformada por los hermanos Luisito y Bernardo Pie, así como por Moisés Hernández.