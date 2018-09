Presupuesto actual será ajustado en RD$12,000 millones

El Gobierno se apresta a presentar al Congreso Nacional una modificación al Presupuesto General del Estado del año en curso por RD$12,000 millones, merma que tocará a todo el aparato gubernamental.



La revelación la hizo ayer el director general de Presupuesto y viceministro de Hacienda, Luis Reyes Santos. El funcionario explicó que esa reducción más otros recortes administrativos que se están haciendo y que no necesitan la aprobación del Congreso porque están dentro de las mismas partidas presupuestarias, son para el Gobierno financiar US$300 millones de incremento del déficit al sector eléctrico que el alza del precio del petróleo ha provocado este ano.

Cambio en fecha de presentación

Entrevistado en el programa Hoy Mismo, por Color Visión, Reyes Santos dijo que por el impacto del alza del crudo y sus derivados en las finanzas públicas, el Ministerio de Hacienda (MH) tuvo que adelantar la fecha de preparación del Presupuesto Complementario, que tradicionalmente en la actual administración se hacía para diciembre, luego del diseño y presentación del presupuesto correspondiente al año siguiente. Ahora fue necesario trabajar simultáneamente con el proyecto de presupuesto del 2019 y con el complementario del 2018.

Destacó, asimismo, que “estamos trabajando a toda máquina” para presentar el proyecto de Presupuesto General del Estado 2019 dentro del plazo que establece la ley, y también para el complementario del 2018 en curso.

Del presupuesto complementario, dijo que ya está en poder del ministro de Hacienda, quien deberá presentarlo al Poder Ejecutivo para su posterior envío al Congreso Nacional. Indicó que la propuesta consistirá en un “un recorte de gastos de 12 mil millones de pesos que estamos reflejando en un proyecto de modificación para reflejar US$300 millones para el sector eléctrico más otros recortes adicionales que no se reflejan en el proyecto de Ley porque podemos hacerlo de manera administrativa, porque caen dentro de los mismos capítulos y no es necesaria la aprobación congresional”. El economista y funcionario público precisó que la reducción de montos del presupuesto del 2018 la prevé el Gobierno como una demostración del “manejo responsable de las finanzas públicas” ante el impacto que tiene el alza del petróleo en el Presupuesto. Y dijo que será una reducción aplicada “a todo el mundo” porque no se le puede pedir al Ministerio de Hacienda que maneje el impacto del alza del petróleo en el sector eléctrico sin aumentar el déficit fiscal y sin que no les recortara asignaciones a todo el mundo.

Presupuesto del 2019 se sustenta en eficiencia

El Director General de Presupuesto, Luis Reyes Santos, dijo ayer que el Gobierno se planteó la eficiencia recaudadora como el principal pilar para la elaboración del Proyecto de Presupuesto General del Estado del año 2019, con lo cual espera conseguir 689 mil 930 millones de pesos de los 765 mil 455 millones que prevé gastar. Destacó que el Gobierno decidió no ir al Pacto Fiscal y apostar a má eficiencia recaudadora para obtener un 0.4% del PIB.