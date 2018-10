Someterán recurso de inconstitucionalidad contra decreto establece precio combustibles

La Fundación Jurídica en Defensa del Consumidor (Funjudeco), organización sin fines de lucro, anunció que someterá un recurso de inconstitucionalidad en contra del Decreto 307-01, que establece el cálculo de precios a los combustibles derivados del petróleo.

Funjudeco, presidido por Jesús Colón, explicó que la Ley de Hidrocarburos No. 112-00 establece que los precios han de fijarse partiendo del precio de compra en el mercado internacional más la tasa de cambio que en el momento se esté vigente, pero que “el gobierno prefiere aplicar un decreto que es el no. 307-01 que introduce una distorsión en el cálculo del precio de los combustibles, violando con esto la Ley de Hidrocarburos No. 112-00”.

Por tal razón, califica un abuso contra los consumidores el aumento semanal de combustibles que anuncia el Gobierno, los cuales deberían estarse vendiendo por debajo del precio actual.

“Hacemos un llamado al cumplimiento de la Ley de Hidrocarburos”, externó Colón.

“Los consumidores están siendo estafados cuando tienen que adquirir un galón de combustible Premium en 249 pesos, cuando debería estarse vendiendo en RD$180.00”, deploró.

Indicó que este aumento que cada semana hace el Gobierno a través del Ministerio De Industria Y Comercio, constituye una violación a la Constitución de la República.

“Hacemos un llamado al cumplimiento de la Ley de Hidrocarburos y anunciamos que en los próximos días vamos a someter un recurso de inconstitucionalidad en contra del Decreto No. 307-01”, agrega.

A continuación el precio que deben venderse los combustibles, según explica Funjudeco:

Gasolina regular. RD$172.54 (Galón)

Gasoil regular. RD$145.23 (Galón)

Gasoil óptimo RD$155.00 (Galón)

Avtur. RD$115.43 (Galón)

GLP. RD$93.00 (Galón).